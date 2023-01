Újra együtt Csobot Adél és Hegyes Berci

Tavaly november végén Csobot Adél és Hegyes Berci vihette haza a TV2 Dancing with the Stars 3. évadának trófeáját. A táncos show-műsorban a zsűrit és a nézőket is elkápráztatták csodás táncukkal. A győzelmük pillanatában a meghatottságtól alig találta a szavakat, és azóta is próbálták feldolgozni a velük történteket. Adél most a Mokkában mesélte el, hogy olyan nagy hatással volt rá ez a hónapokig tartó készülődés, hogy szeretné folytatni a táncos gyakorlást.

A táncos világ, amibe most betekintést nyerhettem ilyen sok héten és hónapon keresztül, valamit megnyitott bennem

– mesélte Orosz Barbarának és Pachmann Péternek, majd bejelentette, hogy ismét tánccipőt öltöttek magukra. Adél és Berci jó hangulatban találkozott nemrég ismét. Egy táncteremből, próba közben jelentkeztek be Instagram-történetükben.