Gyászol a filmes világ: 48 évesen meghalt az Odaát színésze

Szörnyű veszteség érte a filmes világot: 48 éves korában életét vesztette Chris Gauthier, aki többek között az Egyszer volt, hol nem volt és az Odaát című sorozatok szereplőjeként vált ismertté.

48 éves korában életét vesztette Chris Gauthier Fotó: Pixabay

Halálának hírét az ügynöksége, a TriStar Appearances/Event Horizon Talent erősítette még, és közleményt is kiadott ezzel kapcsolatban, amelyben a következőt írták:

Megerősíthetjük, hogy kedves barátunk és ügyfelünk, Chris Gauthier február 23-án, pénteken reggel, 48 éves korában elhunyt. Chris karakterszínészként sokunkkal osztotta meg tehetségét a televízióban és a filmekben egyaránt. Veszteségét nemcsak a rajongói érzik, hanem azok is, akiknek volt szerencséjük személyesen is ismerni őt

– áll a közleményben, amely a család kérésével zárul, ahol arra kérik a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét, hogy megfelelőképpen dolgozhassák fel a történteket.

Gauthier játszott többek között a Need for Speedben is, ahol Neville-t alakította, emellett visszatérő szerepet kapott a SyFy csatorna Eureka című sorozatában, a Café Diem tulajdonosát, Vincentet játszotta.