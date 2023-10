Újabb veszteség érte a filmes világot: elhunyt a népszerű színésznő

Újabb fájdalmas veszteség érte a filmes világot: 93 éves korában elhunyt Elaine Devry film- és tévéssztár, aki Mickey Rooney nyolc felesége közül a negyedik volt.

Elaine Devry 93 éves volt /Fotó: shutterstock

A színésznő szeptember 20-án halt meg Grants Pass-i otthonában, Oregon államban - olvasható egy helyi temetkezési vállalat honlapján.

Pályafutása során leginkább olyan filmekben találkozhattak vele a nézők, mint az Atomkölyök és az Útmutató a házas férfinak, de szerepelt számos tévéműsorban is. 1970-ben úgy döntött, hogy visszavonul a színészettől. Vendégszerepelt olyan klasszikus tévésorozatokban is, mint Perry Mason, I Dream of Jeanie, Bourbon Street Beat, Bachelor Father, Death Valley Days, 77 Sunset Strip, Marcus Welby, MD és Cannon.

A színésznő 1930. január 10-én a kaliforniai Comptonban látta meg a napvilágot Thelma Elaine Mahnken néven. A sztár 1948-ban hozzáment első barátjához, Dan Ducich-ethez. Azonban kapcsolatuk nem tartott sokáig, ugyanis 1952-ben már el is váltak, miután a férfit elítélték fegyveres rablásért. Elaine Devry 1952 novemberében hozzáment a hollywoodi sztárhoz, Mickey Rooney-hoz Las Vegasban. Ám ez a kapcsolat sem volt hosszú életű, hat évvel később elváltak. Devry 1975-ben feleségül ment Will J. White színészhez, akivel 1992 áprilisában bekövetkezett haláláig együtt maradtak - írja a Metro.