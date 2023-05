Rémálom: két színészóriást találtak holtan

2023. május 18-át fekete betűkkel jegyzik a filmes világban, ugyanis két legendás színész is elhunyt. Ezen a napon együtt költözött a csillagok közé Marlene Clark és Jim Brown, akik közös produkciókban is szerepeltek.

Mindketten ugyanazon a napon hunytak el / Fotó: Pexels

Marlene Clark 85 évesen távozott a csillagok közé, hogy onnan örökké beragyogja a Földet. A 70-es években több filmben is szerepelt, többek között a Night of the Cobra Woman, valamint a The Beast Must Die című produkcióban.

Olyan sok szintje van a személyiségének

- mondta Clark korábban az általa alakított karakterről. Olyannyira azonosulni tudott a szerepével, hogy játékával örökre beleírta magát a mozifilmek történelmébe. Mielőtt For Love of Ivy című filmével debütált volna 1968-ban, modellként dolgozott, ugyanakkor a sors fintora, hogy számos filmét nem engedték időben megjelenni, számos alakítását pedig sosem vetítették le.

A legtöbb film, amiben szerepeltem, nem akkor jelent meg, amikor kellett volna, vagy egyáltalán nem jelent meg. Ha pedig a filmeket nem adják ki, a stúdiók semmit nem tehetnek annak érdekében, hogy népszerűsítsék őket

- nyilatkozta korábban, amit a The Sun emelt ki.