Elszabadult a pokol: Kulcsár Edina életjelet adott, egyből beszóltak neki

Közel két hét közösségi médiacsend után megtörte a hallgatást Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő úgy döntött, reagál a a férjével, G.w.M-mel közös hallgatásuk okáról keringő pletykákra.

Hátborzongató pletyka kapott szárnyra Kulcsár Edináról és férjéről, G.w.M-ről Fotó: Bánkúti Sándor

„Nagyon gáz, hogy ilyen posztot kell írnom, de mivel ma elég erős presszióval szembesültem, így megteszem! Sokan hívtak, hogy nyilatkozzak. Először nem is értettem, hogy mi történt, de aztán felvilágosítottak! Tehát valakitől valami oldalon elindult egy pletyka, miszerint: »Márk a pszichiátrián van, ahova azután került, hogy engem megvert, és az én anyukám hívta ki rá a rendőröket.« Valami ilyesmi a sztori. Én ezen először hangosan felnevettem, de aztán, ahogy telt az idő és gondolkoztam, úgy lettem egyre dühösebb”

– írja Kulcsár Edina az Instagram-oldalán. Majd így folytatja:

„Ki az az IDIÓTA, akinek nincs jobb dolga, mint hogy rólunk ilyen abszurd dolgokat találjon ki?! Aztán azt is hallottam, hogy ez a történet egy olyan embertől származhat, aki a pszichiátrián dolgozik és ő »látta« az én férjemet és hallotta, hogy azért van bent, mert engem »megvert«. Ha ezt tényleg így látta ez a nagyon »figyelmes« ott dolgozó, akkor csak az lehet a magyarázat, hogy ő is egy pszichiátriai eset és mást lát mint ami a valóság (ez esetben jobbulást kívánok neki) vagy egész egyszerűen ez egy unatkozó ember, akinek feltehetőleg nem vagyunk szimpatikusak, így kitalált egy szaftos történetet és elkezdte híresztelni, mert jó érzéssel töltötte el.”

Edinát a pletyka nyomán egész más érzések kerítették hatalmukba.

„FELHÁBORÍTÓ, hogy a férjemről (aki számomra tökéletes) ilyen mocskolódó hazugságok terjednek. És egyáltalán milyen világban élünk, hogy ilyen büntetlenül megtörténhet?! Elég sűrűn becsületsértésnek és rágalmazásnak vagyunk kitéve. Ha véletlenül el is jut hozzánk egy hír, amiktől egyébként tudatosan elzárkózunk, akkor próbálunk ezekkel nem is foglalkozni, de ma már azt is megkaptam, hogy ha nem reagálok erre, az egyenlő azzal, hogy elismerem, hogy a hír igaz! NONSZENSZ! Ha valaki tudja, hogy ki volt az, akitől ez az abszurd sztori elindult, az legyen kedves szóljon nekem! Én egy nagyon türelmes és elfogadó ember vagyok, de ez most az én határomon is túlment! Végezetül pedig csak annyi, hogy nagyon jól vagyunk. A lehető legnagyobb szeretetben és boldogságban éljük a mindennapjainkat, amit az év elején szerettünk volna megkoronázni, jó pár socialmédia-mentes nappal.”

Belekötöttek Kulcsár Edinába, a volt szépségkirálynő férje, G.w.M is reagált Fotó: Szabolcs László

A történet itt akár véget is érhetne, ám, hogy folytatás született, az nem Edinán és G.w.M-en múlt. Hanem egy hozzászólón.

„Nagyon szeretnél híres lenni, ugye?”

– szúrt oda valaki Edinának.

„Nem! Abszolút nem szeretnék. Csak hát látod… folyamatosan velünk foglalkoznak, ahogy most éppen te is! Egy szimpla anyuka és feleség szeretnék lenni”

– válaszolt a megszólított, de nem sikerült lezárnia a beszélgetést.

„Hát nem úgy látszik!”

– piszkálódott tovább a kommentelő, akinek ezúttal Edina férje, G.w.M írt:.

„Te viszont szeretnél, mert ide irkálsz, ahogy látom”

„Én ettől nem leszek sem több, sem kevesebb!”

– feleselt a hozzászóló.

Az egyik rajongónak is eleget lett a kötözködőből. Ezt írta neki:

„Edina nem védheti meg nyilvánosan a férjét? Elég szomorú, hogy te ebből azt veszed ki, hogy híres szeretne lenni! 2014-ben ő lett Miss Word Hungary! Neki nem kell bizonyítania! Egy egész Ország tudja, ki ő! Nem kötelező Edinát nézni. Engem, ha valakinek a bejegyzései zavarnak ,letiltom! Waoo, ilyen egyszerű! Edina, sok puszi neked.”

„Jaj! Nagyobb gondom is van, minthogy ilyen kommentelőkkel vitatkozzak, saját magát minősítő kommentjén. Kérdezett, válaszoltam, ennyi”

– írta rajongójának Edina, ám a kötözködő tovább folytatta, mintha fontos lenne számára, kié az utolsó szó:

„Edina! Velem nem is vitatkozol! Írtam valamit, majd te válaszoltál... köszi! Cuki vagy!”



