Végre megszólalt G.w.M a súlyos állapotáról: mélységben van, mindent újra kell építenie

Kulcsár Edina és G.w.M folyamatosan az intrikák kereszttüzében helyezkednek. Nagyon szeretnek szerepelni és a nyilvánosság előtt élni a magánéletüket, sokak szerint pedig ezzel már ártanak is a gyermekeiknek. Ez azonban őket nem zavarja: biztosak magukban, hiszik azt, hogy egy fontos cél felé haladnak, és az őket érő kritikák miatt mindig nagyon megharagudnak. Mivel pedig szinte minden mozzanatukról tud a világ, az is ismeretes, hogy G.w.M nagyon nincs jól. Erről szólalt most meg a rapper.

G.w.M nagyon rossz állapotban van / Fotó: tv2

Kulcsár Edináék számára a hagyományos Insta-szereplés nem elegendő. Egy fizetős platformot hoztak létre, így tehát a rajongóknak komoly forintokat kell fizetniük azért, hogy nézhessék a mindennapi életükről forgatott realityt. Többek között innen lehet tudni, hogy a mindent elsöprő szerelme, G.w.M kórházban van, és bizony igen nagy a baj. Márk azért feküdt kórházban, mert hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Aki találkozott már ezzel az állapottal, az tudja, hogy állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza az embert. Már a videókban is jól látszódott, hogy a rapper nincs túl jól, legalábbis a közérzete láthatóan rosszabb volt, mint máskor – írja a Bors.