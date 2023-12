Aggódnak a követői, nagyon megváltozott Kulcsár Edina

Kulcsár Edinát azzal támadják, hogy egyre igénytelenebb, ami nem amiatt lehet, mert nincs ideje magára a harmadik gyermek születése után, ugyanis a stílusára tesznek megjegyzéseket. Az egykori szépségkirálynő teljesen más ember lett, mint amit megszoktak tőle követői, kiszőkítette haját, és feltűnő, nagy mintás, színes ruhákat hord, amit sokan igénytelennek tartanak.

Követői úgy látják, hogy Edina már nem olyan boldog. (Fotó: Instagram)

Tipikusan olyan hatást kelt, mint az asszonyok a piacon, akik zoknit akarnak rád tukmálni 1500 forintért

- írta valaki az egyik fotója alá.

Nagyon durva, süt róla a boldogtalanság

- jegyezte meg másvalaki cinikusan. Aggódva figyelnek azok, akik évek óta követik az oldalait, ugyanis nemrég indított egy privát csatornát, ahol fizetős valóságshow-t szolgáltat a magánéletéről. A reality miatt rengetegen támadták Kulcsár Edinát és G.w.M-et, akiknek májusban született meg közös kislányuk, akit szintén folyton megmutatnak a videókban. Ezt többen is szóvá tették, ahogy azt is, hogy szülei nem hagyják pihenni a babát éjjel, mert felkapcsolt ledfények és ordító tévé mellett altatják, sőt, a rapper többször is a közelében dohányzik - szúrta ki az Origo. Azt mindenesetre tudni lehet, hogy nemrégiben G.w.M kórházba került, a rapper depresszióval küzd.