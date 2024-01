Meg kellett műteni Király Viktort, így van most a jóképű énekes

Aki nézte az Ázsia Expresszt, az láthatta, hogy a csodálatos hangú énekesnek, Király Viktornak komoly nehézséget jelentett pár feladat elvégzése a bal oldali lágyéksérve miatt. A híresség eddig el tudta odázni a műtétet, de most kénytelen volt kés alá feküdni, ugyanis már az éneklésére is hatással volt a sérve.

Király Viktor / Fotó: Metropol

Király Viktor elmondta, hogy nagyjából 1 óra után már csak görnyedve tudta kiénekelni a magas hangokat a koncertjein, így kezdenie kellett valamit a sérvével. Az Origo is beszámolt róla, hogy nemrég egy magánkórházból jelentkezett be az Instagram oldalán, és megosztotta, hogy ugyan fél, de most jött el az ideje a sérvműtétnek.

Király Viktor rajongói hosszú órákig izgulhattak kedvencükért, de szerencsére kiderült, hogy az énekes szerencsére jól van, megtörtént a műtét, és saját elmondása szerint "túléli".

Biztos, hogy nagy kő esett le nem csupán Király Viktor, hanem a rajongói szívéről is, hiszen hiába számított ez rutinműtétnek, akkor is bármi történhetett volna. De már nem kell aggódni, az énekes szépen gyógyul, a felépülése után pedig minden bizonnyal a színpadra vezeti majd az első útja, hogy ismét elkápráztassa a közönséget.