Nagyon bánta Király Viktor, hogy ki kellett hagynia kisfia nagy pillanatát

A sztáranyuka, Virág Anita szívesen számolt be lapunknak arról, hogy telt a nagy nap Kolin számára, ugyanis életében először korcsolyázott. Mint kiderült, nem csak kettesben mentek, ám az apuka, Király Viktor sajnos nem tartott velük. Ez most úgy tűnik, egy csajos program volt, Anitát barátnői kísérték el, habár mindenki hozta magával a kölyköket is.

Ez Kolinnak igazából olyan volt, mintha kimentünk volna babakocsival a Margit-szigetre sétálni.

— mesélte nevetve a csinos anyuka.

Király Viktor kisfia nagyon bátor

Bár Kolin korcsolyázás közben egyelőre folyton csak a fóka alakú segédeszközbe kapaszkodott, mégis felettébb jól érezte magát. Anita szerint bőven szükség lesz később oktatásra, de örül annak, hogy kisfia lelkes és reméli, hogy az is marad.

Mikor elindultunk se félt, és még a jégre lépve se ijedt meg. Bár meglepődött, hogy csúszkál a lába, viszont a fóka mellett már hamar belejött a dologba.

— mondta a Metropolnak.

Nagyon bátor kisfiút nevelt Király Viktor és felesége (Fotó: Bánkúti Sándor)

Lemaradt a pillanatról Király Viktor

Király Viktorról és feleségéről, Virág Anitáról év elején keltek szárnyra azok a pletykák, hogy nincs rendben a házasságuk. Az énekes kis idő elteltével be is vallotta, hogy kapcsolatuk mélypontra jutott. Azóta ismerősök szerint hol jobb, hol rosszabb a viszony köztük, majd október végén egy közös utazás szinte hivatalossá tette, hogy megpróbálják helyrehozni a dolgokat. Ebből a szempontból váratlan fordulat volt, hogy az énekes nem vett részt kisfia egyik első élményében.

Viktor dolgozott és nem tudott csatlakozni hozzánk, de nagyon bánta a dolgot.

— árulta el Anita, majd hozzátette, hogy sajnos a téli időszak mindig ilyen húzós egy zenész számára, ehhez már hozzászoktak az együtt töltött évek alatt.