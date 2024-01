TOP 5: Csonka András megjegyzése kapcsán elszabadultak az indulatok, de az is kiderült, Marsi Anikó terhes-e vagy sem

Néhány hete Csonka András egy busz hátulján lett figyelmes a Magyar Honvédség álláshirdetésére, melyben a tatai tüzérekhez toboroznak jelentkezőket.

Csonka András véleménye miatt elszabadultak az indulatok (Fotó: Instagram)

A színész a TikTok-oldalán fordult követőihez, vajon 740 ezer forintért mi a feladatuk a katonáknak. Volt, akiben a gondolat menete felháborodást ébresztett, egy, a zenei pályán mozgó figura, az Indigo Butterfly néven működő oldal házigazdája be is szólt Picinek. A férfi azért állt bele Csonkába, mert szerinte közszereplőként rossz gondolatokat ébreszt az emberekben. „Tehát nem értem, hogy ezt a bruttó 737 ezer forintot miért pont a tüzérektől sajnálod! Azoktól, akik egy háború esetén téged és a haszontalan celebbarátaidat fogják megvédeni. Azokat a celebbarátaidat, akik náluk sokkal többet keresnek” – fogalmazott az oldal tulajdonosa, akinek megjegyzéseire több katona is reagált, és megköszönték, hogy kiállt a mundérért.

Terhes vagy sem?

Marsi Anikóról a héten olyan pletykák röppentek fel, miszerint közel az 50-hez ismét gyermekáldás előtt áll, most elárulta, hogy mi az igazság.

Marsi Anikó tisztázta, babát vár-e vagy sem (Fotó: Szabolcs László / Hot!)

A megdöbbentő pletyka pedig hol máshol indult volna, mint a Redditen, ahol abból jutottak erre a következtetésre, hogy a TV2 sztárjának jól láthatóan feszült a ruhája a hasán a Tények Plusz szombati adásában. A csinos tévés újabb várandósságáról szóló találgatások annyira elszabadultak, hogy már a műsorvezető is úgy érezte, ideje véget vetni a dolognak, és személyesen reagált. „Nekem az összes pluszkilóm a hasamon szeret tetszelegni. Nem vagyok várandós. Elkezdtem dolgozni az ügyön, igyekszem” – írta Instagram-oldalán a TV2 sztárja.

Hajléktalan lett

Jason Momoa és volt felesége, Lisa Bonet két évvel a szakításuk után nemrégiben véglegesítették a válásukat. A Trónok harcából ismert és legutóbb az Aquaman főszerepét játszó színész azóta pedig gyakorlatilag hajléktalanná vált, amiről maga számolt be.

Persze nagyon nem kell őt sajnálni, mert nem külvárosi sikátorokban tengeti napjait, hanem körbejára az Egyesült Államokat, hogy különböző művészekkel találkozzon. Jövő héten debütál ugyanis az HBO Maxon On The Roam című új dokumentumfilm-sorozata, melyben a művészek alkotásait jótékony célokra ajánlják fel. „Nekem most nincs is otthonom, az úton élek” – árulta el az ET riporterének a sztár.

Árpa Attila megnősült?

Árpa Attila folyamatosan dolgozik, ha éppen nem műsort vezet, akkor a színházban vagy egy forgatáson látható. A színész-rendező rengeteg feladata miatt a magánélete háttérbe szorult, és nincs is késztetése arra, hogy mindenáron párkapcsolatban éljen.

Árpa Attila sejtelmes fotót tett közzé (Fotó: Instagram/Árpa Attila)

Azonban nemrég egy meglepően beszédes képet osztott meg a közösségi oldalán egyik kolléganőjével. A fotón Árpa Attila és Dobó Kata látható, amint összebújnak. Persze a két színész már nagyon régóta ismeri egymást, hiszen több filmben is együtt játszottak. Valószínűleg a fotó is egy ilyen forgatáson készülhetett. „Negyedik alkalommal a »feleségem«” – írta sejtelmesen a színész-rendező a képhez.

Kovácsovics Fruzsina rádiózott

Az egész országot váratlanul érte tavaly év végén Vadon János bejelentése, távozik a legendás trióból, és búcsút int a Rádió 1 reggeli műsorának, vagyis Sebestyén Balázsnak és Rákóczi Ferinek. Azóta mindenki azt találgatja, ki ül majd be a helyére. Úgy látszik, hogy a népszerű műsor egy jókora vérfrissítésre készül, ugyanis elsőként egy gyönyörű magyar énekesnő, Kovácsovis Fruzsina próbálhatta ki magát Vadon Jani helyén.

A fantasztikus hírről a 35 éves énekesnő számolt be az Instagram-oldalán, egy korlátozott ideg elérhető sztoriban. „Képzeljétek el, az a jó hírem van, hogy holnap reggel négykor fogok kelni, ami önmagában nem annyira jó hír, pláne nem nekem… de hogy miért fogok négykor kelni? Hát, mert hat órakor már a Rádió 1 stúdiójában leszek Ferivel és Balázzsal. Tökre várom! Amikor legutóbb ott voltam, az is jó élmény volt. Készültem egy-két témával meg dologgal” – mondta a videójában a háromszoros Fonogram-díjas énekesnő, dalszerző.