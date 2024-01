Csonka András nem hagyta szó nélkül a 740 ezer forintos fizetést, elszabadultak az indulatok

Néhány hete Csonka András egy busz hátulján lett figyelmes a Magyar Honvédség álláshirdetésére, melyben a tatai tüzérekhez toboroznak jelentkezőket. Ekkor hangosan gondolkodni kezdett, és rögzítette is az általa levont konzekvenciát, ami így hangzott: „Mi a feladata havi 740 ezer forintért a tatai tüzéreknek? Jó, van egy kiképzés, na de utána mi van? Hála Istennek béke van Magyarországon. Akkor ők havonta egyszer lemossák a tankot, vagy mit kell csinálniuk?” – tette fel kérdését követőinek a TikTokon a színész, amire egy feltehetően a zenei pályán mozgó figura reagált.

Csonka András magára haragította a honvédeket (Fotó: Nagy Zoltan)

„Hangosan gondolkodom a megnyilvánulásodon”

„Mivel közszereplőként sok embert elérsz, szerintem ezt tekinthetjük közügynek is. Hiszen, ha te csak hangosan gondolkodsz, azt is egyötöd millió ember hallja meg. Szóval, ha te hangosan gondolkodsz a katonák fizetéséről, én is hangosan gondolkodom a megnyilvánulásodon” – kezdte Csonka Andrásnak címzett üzenetét az Indigo Butterfly néven működő oldal házigazdája. Aki kemény szavakkal folytatta gondolatait.

„Lehet, hogy te egyáltalán nem vagy alkalmas”

„A te logikád szerint a tűzoltó ne is kapjon fizetést, ha éppen nincsen tűz? Vagy csak kapjon kevesebbet? Vagy ha épp nincsen beteg, az orvos menjen el fizetetlen szabadságra? Tudom, hogy ezek sarkos példák, hiszen több a tűz és a beteg is, mint a háború. Pontosan úgy van, ahogy mondod, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem vagyunk háborús övezetben.

Örülök annak, hogy te ennyire biztonságban érzed magad, de ez bármikor változhat.

Tehát nem értem, hogy ezt a bruttó 737 ezer forintot miért pont a tüzérektől sajnálod! Azoktól, akik egy háború esetén téged és a haszontalan celebbarátaidat fogják megvédeni. Azokat a celebbarátaidat, akik náluk sokkal többet keresnek. Ezek az emberek a lehető legrosszabbra készülnek fel. Olyan dolgokra, melyekre lehet, hogy te egyáltalán nem volnál alkalmas. András, te is látod, hogy milyen háborúk zajlanak a világban. Azoknak az embereknek kérdőjelezed meg a fizetését, akik vigyáznak arra, hogy te minden nap kidobhasd ezeket a tartalmakat” – fogalmazott az oldal tulajdonosa, akinek megjegyzéseire több katona is reagált és megköszönték, hogy kiállt a mundérért.