Árpa Attila: „Negyedik alkalommal a feleségem”

Árpa Attila folyamatosan dolgozik, ha éppen nem műsort vezet akkor a színházban vagy egy forgatáson látható. A színész-rendező a rengeteg feladata miatt a magánélete háttérbe szorult, és nincs is késztetése arra, hogy minden áron párkapcsolatban éljen. Azonban nemrég egy meglepően beszédes képet osztott meg a közösségi oldalán egyik kolléganőjével.

Az utóbbi időben rengeteg munkája van Árpa Attilának. (Fotó: Markovics Gábor)

A fotón Árpa Attila és Dobó Kata látható, amint összebújnak. Persze a két színész már nagyon régóta ismeri egymás, hiszen több filmben is együtt játszottak. Valószínűleg a fotó is egy ilyen forgatáson készülhetett.

Negyedik alkalommal a »feleségem«

— írta sejtelmesen a színész-rendező a képhez.

Árpa Attila ismét együtt dolgozik Dobó Katával. (Fotó: Instagram/ Árpa Attila)

Árpa Attila aktívabb életet él

Korábban elmondta Árpa Attila annak ellenére, hogy rengeteget dolgozik nagyon aktív életet él. Főként imádott kislányával és barátaival van együtt.

Ha nem dolgozom, akkor a kislányommal vagyok, sok időt töltünk együtt, ami a világon a legfantasztikusabb dolog. Aztán vannak barátaim, akik évtizedek óta mellettem vannak, esetleg velük bandázom, de leginkább három állandó kapcsolatról tudok beszámolni, ők a Disney, az HBO Max és a Netflix.

„Ismét teljes gőzzel a filmezéssel foglalkozok, színész vagyok, rendezek és forgatókönyveket írok. A filmes szakmámat egyébként sosem hagytam abba, még akkor sem, ha az utóbbi időben egy kereskedelmi televízió két valóságshow-jában is szerepeltem. (Dancing With The Stars, Nagy Ő) Mondom ezt csak azért, mert sokan hajlamosak azt hinni, hogy onnan kell/lehet engem ismerni” – ismerte be korábban Árpa Attila.