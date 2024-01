Tönkrement házassága után hajléktalanná vált a magyarok egyik kedvenc színésze

Jason Momoa és volt felesége, Lisa Bonet két évvel a szakításuk után nemrégiben véglegesítették a válásukat. A Trónok harcából ismert és legutóbb az Aquaman főszerepét játszó színész azóta gyakorlatilag hajléktalanná vált, amiről maga számolt be.

Fotó: InterCom

Persze nagyon nem kell őt sajnálni, mert nem külvárosi sikátorokban tengeti napjait, hanem körbejára az Egyesült Államokat, hogy különböző művészekkel találkozzon. Jövő héten debütál ugyanis az HBO Maxon On The Roam című új dokumentumfilm-sorozata, melyben a művészek alkotásait jótékony célokra ajánlják fel.

Nekem most nincs is otthonom, az úton élek

– árulta el az ET riporterének a sztár, akit minden helyen örömmel teljes meglepetéssel fogadnak az emberek. Régóta törte a fejét, hogyan csinálhatna valami olyan inspiráló dolgot, amivel jótékonykodhat is és egyúttal ráirányíthatja a figyelmet a kézműves technikákkal készülő mesterművekre. Azt is elárulta, hogy a sorozat után ő maga is belevág egy 1920-as Rolls-Royce Phantom restaurálásába, hogy maga is átérezhesse, milyen kétkezi munkával valami csodálatra méltó dolgot teremteni.