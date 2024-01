Kiderült, mit nem csinálhat Thaiföldön Bódi Margó

Bódi Gusztinak és Margónak már hagyománnyá vált, hogy a téli hónapokat Thaiföldön töltik, ám ez egyúttal azt is jelenti, hogy a családtól távol ünnepelnek decemberben, és csak tavasszal találkoznak legközelebb. Ám ezt cseppet sem bánják a többiek, hiszen mint mondják: Gusztiék megérdemlik a pihenést. Bár mint kiderült, ilyenkor sem a tengerparton fekve töltik az idejüket, ugyanis szeretik felfedezni a környéket. Most is tervezik, hogy ellátogatnak Vietnámba és Balira, ahogy az is egy fontos szempont volt az utazásukat illetően, hogy Margó véletlenül se végezzen „házimunkát”.

Bódi Margónak megtiltották, hogy vasaljon Thaiföldön (Fotó: Markovics Gábor)

Margó nem vasalhat!

Bizony, Bódi Margó nemcsak a fellépéseket hagyja ilyenkor hátra, de a házimunkát is. Erre pedig a követőik is felhívják a figyelmét, hogy véletlenül se felejtse el!

Thaiföldön az aktív pihenésé a főszerep, mi nem vagyunk a tengerparton fekvő, koktélozó típusok. Persze, nem mondom, hogy nem fordult elő már ilyen, de mi inkább világot látunk, ha már ott vagyunk. El akarunk menni most is majd Vietnámba és Balira is, úgyhogy unatkozni nem fogunk

– mondta még utazásuk előtt Guszti, aki azt is elárulta, hogy a vakációjuk lényege, hogy kiszakadjanak a zsúfolt hétköznapokból, és egy kicsit lelassuljanak. Ez főként Margóra vonatkozik, hiszen ő az, aki nemcsak előadóművész, de „háziasszonyként is dolgozik”, Thaiföldön pedig végre nem kell a háztartást vezetnie. Bár a rajongók azért biztosra mennek, és megüzenték a csinos énekesnőnek, hogy a munkát felejtse el...

Jó pihenést kívánok nektek, de Margó, te is pihenj! Ne vasalj ott is, a szállodában megcsinálják helyetted!

– fogalmazott egy rajongó, de nem ő volt az egyedüli.

„Margó, remélem te is pihensz és nem dolgozol, megérdemlitek, hogy kipihenjétek ezt az évet!” – tette hozzá egy másik hozzászóló, a képeket látva pedig Margóék valószínűleg betartják az ígéretüket, és az aktív pihenésnek szentelik a következő két hónapot.