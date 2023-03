Így tértek haza Bódi Gusztiék három hónap után Thaiföldről

Bódi Gusztiék idén is, mint minden évben elutaztak szokásos thaiföldi nyaralásukra. Elvonulásuk célja most is a pihenés és a megújulás volt. A pozitív változás szemmel látható a házaspáron, mert a 89 kint töltött nap után megfiatalodva, jó néhány kilótól megszabadulva tértek haza.