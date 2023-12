Titokban tartotta betegségét: 61 évesen elhunyt a magyarok kedvenc színésze

Andre Braugher jól ismert színészóriás volt a magyarok számára. Olyan zseniális filmprodukciókban játszott, mint a Gyilkos utcák, a Thief sorozat, valamint a Brooklyn 99. A Gyilkos utcák miatt két Emmy-díjat nyert. A Brooklyn 99 – Nemszázas körzet rendőr kapitányaként 150 epizódban tűnt fel, és négy jelölést is kapott. Hosszabban láthattuk olyan sorozatokban is, mint a Gideon's Crossing, a Hack – Mindörökké zsaru, a Men of a Certain Age, a Különleges ügyosztály vagy utoljára a Diane védelmében, miközben olyan filmekben is feltűnt, mint a Legbelső félelem, az Angyalok városa, a Frekvencia, vagy A köd – gyűjtötte össze az Origo.

Tragédia történt / Fotó: Pexels

A tegnapi hírek még csak a szomorú halálhírt közölték, az azonban nem volt tisztázott, hogy mi okozta a halálát. Elindultak a találgatások, és eleinte azt gondolták, hogy egy előre nem látható rendellenesség történt. Most azonban a család megerősítette, hogy súlyos betegséggel küzdött, azonban a színész ezt titokban tartotta.

Brooklyn Nine-Nine Andre Braugher's cause of death after actor died aged 61 https://t.co/EGKzAzlVmp — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) December 15, 2023

A színésznek tüdőrákja volt. A diagnózist 4 hónapja kapta meg, szervezete azonban feladta a harcot – írja a Mirror.