Csábító ajánlatot kapott, szakmát válthat T.Danny: „Meglátjuk, mit hoz a jövő”

Szerénykedésnek itt már nincs helye: este kiderül, hogy ki nyeri a Dancing with the Stars negyedik évadát. T. Danny már a kezében érzi a kupát, sőt, profi táncos párjával, Lissák Laurával már a legelső táncuk után eltökélték: meg sem állnak a dobogó legfelső fokáig.

T. Danny nagy meglepetése a műsornak. A fiatal énekes magabiztos: úgy érzi, a dobogó legfelső fokán a helye Lissák Laurával. / Fotó: VI

„Mi nyerni jöttünk!”

„Nagyon izgulok, hónapok óta ezért dolgoztunk. De szombat este megugorjuk az utolsó lépcsőfokot: reméljük, fellépünk a dobogó legfelső fokára. A legelső tánc óta ebben bízunk, sosem titkoltuk Lauval: mi nyerni jöttünk!” – szögezte le az énekes a Metropol felkeresésére, majd elárulta:

„A tánc meg fog maradni az életemben, persze, pont ilyen mozdulatokat ne várjon tőlem senki a színpadon” – tette hozzá nevetve. „De sok mindenben fejlődtem a műsornak hála. Fegyelmezettebb és érettebb lettem, hiszen ezt követelte meg ez a verseny, na és persze Lau is!” – viccelődött.

Dani és Laura számos alkalommal kapta a maximális tíz pontot a zsűritagoktól. / Fotó: VT

Hétfőn már a stúdióban kezd

Dani elárulta, szomorú, hogy véget ér a Dancing with the Stars nyújtotta kaland, de unatkozni nem lesz ideje ezután sem.

„Minél előbb szeretnék visszatérni a zenével kapcsolatos teendőimhez. Sőt, hétfőn az első utam a stúdióba vezet majd. Be kell fejeznem az albumot, amit beígértem a rajongóknak. Idén mindenképp kijönnek az új számok” – tökélte el a népszerű énekes, aki a táncnak köszönhetően talán új területen próbálja majd ki magát.

Színészként is kipróbálná magát

A legutóbbi adásban ugyanis az egyik zsűritag, Szente Vajk a tíz pont kiosztása után konkrét ajánlatot tett Daninak: musicalszereppel kecsegtette. Az üzletre a két férfi kezet is fogott, a fiatal énekes pedig a Metropolnak elárulta:

„Tényleg el tudom képzelni magam a képernyőn, filmben, vagy akár musicalben is. A szövegtanulással nem lenne gond. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – tette hozzá T. Danny, akinek a legközelebbi terve mindenképp a Dancing with the Stars kupájának megszerzése...