T. Danny megdöbbentő vallomása: „Nekem eddig még nem volt barátnőm”

A népszerű magyar rapper gőzerővel dolgozik azon, hogy elnyerje a Dancing with the Stars első helyét, amihez most még plusz erőt is kapott, ugyanis családja mellett már szíve hölgye is támogatja.

T. Danny életében először szerelmes Fotó: DOBROVSZKIPHOTO / Facebook

Elsőre úgy tűnhet, hogy T. Danny egy végtelenül laza és könnyed személyiség, aki nem görcsöl rá a dolgokra, elmondása szerint azonban ennek épp az ellenkezője igaz, ha valamibe belevág azt nagyon komolyan veszi. Éppen ezért nagyon rosszul esett neki, hogy a TV2 népszerű műsorának legutóbbi adásában táncpartnerével, Lissák Laurával a veszélyzónába kerültek.

A rappert nagyon megviselte, hogy majdnem kiestek a versenyből

Kívülről úgy tűnhet, mennyire laza és könnyed vagyok, és semmi nem érinthet meg igazán, de ez egy kisebb félreértés velem kapcsolatban. Sokkal több érzelem van bennem, mint hinnék. A legapróbb dolgokon is képes vagyok napokig tépelődni, és mélyen megélni őket. A múlt heti veszélyzóna is ilyen volt. Nagyon rosszulesett, hogy a kiesés közelébe kerültünk. De természetesen egy pillanatig sem tántorított el minket, ha lehet, még nagyobb lelkesedéssel készülünk ezen a héten

– árulta el Story magazinnak a rapper.

T. Danny életében először szerelmes

T. Danny szerint ez annak is köszönhető, hogy gyerekkora óta ég benne a versenyszellem, hiszen 16 évig versenyszerűen sportolt. Majd a szerelmi életére terelődött a beszélgetés, melynek kapcsán elárulta, hogy életében először végre őt is eltalálta Cupido nyila.

Nekem eddig még nem volt barátnőm, most vagyok először szerelmes. Egészen egyszerűen úgy érzem, így vagyok teljes és igazán boldog. Nyilván lehet az ember egyedül is boldog, de az nem az igazi. Azt gondolom, ő is kellett ahhoz, hogy ilyen koncentráltan, minden erőmmel tudjam csinálni ezt a műsort

– fejtette ki a lapnak a Dancing with the Stars 25 éves versenyzője, aki ennél többet azonban már nem árult el a szerelmi életéről.