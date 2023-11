Radics Gigi szívszorító vallomása: „Előbb mentem volna haza én, minthogy kiejtsük Lindáékat”

Izgalmakból ezúttal sem volt hiány a Dancing with the Stars színpadán. Szombat esténként ha nem is mindenki, de a showműsor sztárpárjai mindenképpen táncolnak: hétről hétre profibb produkciókat varázsolnak a parkettre. Az elmúlt műsorokban érzelemből sem volt hiány, ám ezúttal a retró tematika inkább vidám, felszabadult perceket okozott. A show utolsó percei azonban mindig szomorúságot hoznak. Úgy fest, ezúttal nem a kieső pár volt a legbánatosabb.

A három sztárhölgy került a veszélyzónába. A nézői szavazatok alapján Király Linda búcsúzott. A legszomorúbb mégis Radics Gigi volt... (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Gigi a továbbjutás ellenére szomorú volt

A veszélyzónába a verseny három női sztárja került: a nézők szavazatait figyelembe véve közülük elsőként Donatelláék csatlakozhattak a továbbjutók táborhoz, míg Gigi és Linda egymás kezét fogva várta az ítéletet. A műsorvezető páros, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András Gigit és profi táncos párját, Baranya Dávidot kiáltotta ki továbbjutónak. A Metropol kiszúrta: a fiatal énekesnő sokkal szomorúbbnak tűnt ettől, mint Linda… Még a forgatás helyszínén kérdeztük Gigit ennek az okáról.

Ha mi mentünk volna haza, nyugodtan aludtam volna el

– tette a szomorú kijelentést, majd így értékelte az estét:

„A szólóprodukciónkba minden energiánkat beleraktuk, szerintem az jól sikerült. Volt egy párbajunk is Donatelláékkal, ami szintén jól sikerült, bár voltak benne hibák. De ha már csinálja az ember, persze ott a hibafaktor” – fejtegette Gigi, aki nem is igazán emiatt volt lehangolt.

Radics Gigi: „Linda mintha a tesóm lenne”

„Amiatt voltam szomorú, hogy éppen Lindával álltunk ott. Nagyon szeretem őt, olyan, mintha a tesóm lenne. Azt gondoltam, hogy előbb mentem volna haza én, minthogy kiejtsük Lindáékat. Vacak volt, na” – mondta.

Linda és Gigi testvérként tekintenek egymásra, profi táncospárjaik között is barátság van (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

A szólóprodukciójuk után a dicsérő szavak mellett a zsűri kissé megrótta Gigit és Dávidot. Az ítészek úgy látták, az énekesnő és a táncos túlzottan a lelkére veszi a műsor velejáróit, s hajlamosak belesüppedni az önostorozásba. A fiatal anyuka a Metropolnak ezzel kapcsolatban elárulta:

„Dáviddal nagyon hasonló kaliberű emberek vagyunk, hasonlóan rezgünk. Érzékeny művészemberek vagyunk, erősebben éljük meg a lenteket is. Ezt pedig nem rejtjük el. Nem fogom elrejteni a valódi érzelmeimet csak azért, hogy mosolyogni lásson a közönség. Az őszinteség nagyon fontos számomra” – szögezte le Gigi.

Már többet mer mutatni Gigi

Az énekesnő még a párosokat leleplező sajtóeseményen beszélt arról, hogy 30 kilós fogyáson van túl, s még nem szokott hozzá, hogy meg merje mutatni az alakját rövidebb, szűkebb ruhákban. Az elmúlt néhány hétben sokat nőtt ezzel kapcsolatban az önbizalma:

Annyit edzünk, hogy az emberfeletti. Emiatt már meg merem engedni magamnak, hogy többet mutassak magamból a hétköznapokban is. A műsorban viselt dresszekkel is kibékültem, hiszen itt a táncosnő szerepébe kell bújni, ezt igényli meg a show

– mondta mosolyogva.