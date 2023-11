Hihetetlen: Matthew Perry még Azariának is segített – Videó

Bár az elsődleges vizsgálatok alapján Matthew Perry halálát nem kábítószer okozta, a Jóbarátok sztárja sosem csinált titkot súlyos függőségéből.

Fotó: AFP

Az 54 évesen elhunyt színésznek tavaly jelent meg az önéletrajzi kötete, amelyben őszintén vallott alkohol- és drogproblémáiról. Még azt is elárulta, hogy a sorozatnak voltak olyan évadai, amelyek kompletten kiestek az emlékezetéből, annyira nem volt magánál a forgatások idején. Eredetileg játszott volna a 2021-es Ne nézz fel! című filmben is, de még a munkálatok elején gyógyszer-túladagolás miatt rosszul lett, és kómába került. Az orvosai akkor azt mondták, csak 2 százalék esély van rá, hogy felébredjen. Miután mégis magához tért, következetesen járt elvonóra, és megpróbált más szenvedélybetegeken is segíteni.

Perry segített színész barátjának, Hank Azariának is, akit ő vitt el élete első Anonim Alkoholisták-gyűlésére, amiről most az Éjszaka a múzeumban sztárja beszélt.

17 éve józan vagyok, és azt neki köszönhetem, Matthew hozott be először az AA-ba. Józan emberként annyira gondoskodó, adakozó és bölcs volt, és segített nekem is teljesen kijózanodni

– fogalmazott a színész a közösségi oldalán.

De nemcsak a barátainak segített, 2013-ban egy saját kijózanítót is létrehozott Perry House néven. A létesítményt két évig vezette, de 2015-ben be kellett zárnia, mert már nem győzte a fenntartását. Ettől azonban nem tett le jobbító szándékáról, halála előtt az tervezgette, hogy alapítványt hoz létre a függőségek leküzdésére. Noha erre már nem maradt lehetősége, a hozzá közel állók valószínűleg teljesítik kívánságát, és a tiszteletére létrehozzák a segítő célú alapítványt.