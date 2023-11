Ez igen: elkezdte kigyúrni magát Kis Grófo, így néz ki most a mulatós sztár

Ilyet is ritkán látni! Kis Grófo nem mulatozik, nem klipet forgat vagy zenét ír, nincs a kezében whisky, hanem az edzőteremben izzad, hogy formába hozza magát. Mivel a zenész tavasz óta egyre gyakrabban tűnik fel a súlyok és vasak között, nincs kizárva, hogy a nyárra kész lesz a beach body. Eddig hat kilótól szabadult, meg, de 12 a cél.

Egészséges élet

Grófo nem önszántából váltott életmódot, a fiatal kora ellenére (30 éves) is több egészségügyi problémával küzdött az év elején, mire végre elment orvoshoz. Mint kiderült, refluxa van, a doki szerint pedig csakis akkor számíthat hosszú életre, ha sürgősen leáll a zsíros ételekkel, az alkohollal, és a stresszes életmóddal. Muszáj egészségesebben élnie, többet pihennie. Persze egy zenésznek, aki folyamatosan úton van, nincs egyszerű dolga ilyen helyzetben...

"Azt vettem észre, hogy már a benzinkúton kapható szendvicsek csomagolásán is csak azt nézem, hogy mennyi bennük a szénhidrát, be lehet golyózni ettől! Szerencsére van egy személyi edzőm, aki remek étrendet állított össze nekem, és amikor csak időm engedi, izzasztó kardióedzéseken veszek részt. Két kilót fogytam is a korábbi mérés óta, aminek nagyon örülök. Egyébként az orvosom is figyelmeztetett arra, hogy egészségügyi szempontból mindenképp le kéne adnom pár kilót. Ráadásul refluxom is lett, amit mára megtanultam kezelni, de így néhány élelmiszert örökre ki kell zárnom az életemből. Ilyen például a ketchup, amit egyébként imádok, de lemondok róla" – nyilatkozta tavasszal a Borsnak Grófo.

Grófonak döntenie kellett: vagy a jó falatok vagy az egészség / Fotó: Bors

Kitartás

Bár a zenész köreiből többen is úgy gondolták, hogy Grófo képtelen lesz hosszú távon tartani magát a diétához és az edzésekhez, nekik meg kellett lepődniük: a zenész eltökéltebb, mint valaha! A napokban egy friss poszttal is jelentkezett, csak, hogy tudassa a nagyvilággal, nem állt le, nem adta fel! Grófo most is rendszeresen felpattan a kondigépre és megcsinálja az aznapra kiírt penzumot. A hírek szerint a diétát is szépen tartja, így szinte biztos lehet benne, hogy hamarosan eléri a várva várt ideális testsúlyt.