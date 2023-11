Két éve szenved betegségében a magyar tinisztár, Barbee

Tavalyelőtt karácsonykor, azaz két éve érezte magán először Zentai-Bata Adrien a betegsége jeleit. Rettentően szédült, imbolygott, az ájulás kerülgette a korábbi tinisztárt, Barbee-t. Szilveszterkor elesett, megütötte magát, ezután már komolyan vette a szédülését és orvoshoz fordult. Azt tanácsolták, hogy rendre zárják ki a tünetek okát, okait. Barbee bízott benne, hogy hamar meglesz a diagnózis, és nem is kellett sokáig várnia: BPPV – azaz jóindulatú helyzeti szédüléses szindróma – állapították meg az orvosok. Elmozdultak a fülében az egyensúlyért felelős kristályok, amik olykor heves, rövid ideig tartó szédüléses rohamot okozhatnak, ami hányingerrel és hányással is járhat.

Barbee babája 1 éves lesz nemsokára (Fotó: Instagram)

Szeretne javítani az életminőségén

Igaz, a diagnózis megvan, de a kiváltó okoknak is szeretett volna utánajárni Barbee és az orvosok is, azonban ez nem következett be, mert az énekesnő várandós lett, így a vizsgálatokkal várni kellett.

Már megvolt az MRI vizsgálatom időpontja, amikor kiderült, babánk lesz, így azt javasolták, toljuk el a dolgot

– mesélte el Barbee, aki azt is hozzátette, hogy sajnos a terhessége sem javított az állapotán.

Fotó: Saját / Instagram

Most, hogy Zoé már lassan 1 éves, eljött az idő, Barbee újra nekiveselkedhet a dolognak.

„Az MRI már meg is volt, csak az eredményre várunk. Egy éve szoptatok, de azt tervezem, hogy lassan leválasztom Zoét, és ha mindenem negatív, akkor így már elkezdhetem a gyógyszeres terápiát. Szeretnénk kizárni a szervi okokat, meg olyan betegségeket, mint az SM, vagy a Lyme-kór. Szörnyű ezzel együtt élni, ezt nem tudja átérezni, csak az, aki maga is benne van. Az egyik pillanatban még minden rendben, majd jön a szédüléses roham. Másodpercekig tart, és csak úgy tudom kezelni, hogy becsukom a szemem. De egy egyéves baba mellett nem csukhatom be a szemem sokáig, mert ki tudja, még mi történik vele addig?” – tette hozzá az énekesnő, aki imád anyuka lenni, és férje és kislánya mellett találta meg az igazi boldogságot. Zoé nemsokára egyéves lesz, Adri pedig szeretne javítani az életminőségén, hiszen beárnyékolja napjait a furcsa betegség.

„Két éve élek úgy, hogy mindennap szédülök! Nem tudni, mikor tör rám a roham. Autót sem vezethetek ezért, de remélem, hogy most már sikerül utánamennem tényleg, és lesz rá gyógymód végül. Egyébként Zoé jelenléte sokat segít, mert amíg rá fókuszálok, nincs időm az állapotomat vizsgálgatni” – fűzte hozzá viccelődve Barbee, aki egyébként önmagát látja Zoéban. A kislány egy tündér, de azért az anyuka nem bánná, ha többet aludna.