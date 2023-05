„Nem segített semmi”: házasságáról és gyermekéről vallott Barbee

Zentai-Bata Adrienn, azaz Barbee és Gábor már két esztendeje összekötötték az életüket. Szerelmük egy munkakapcsolatból alakult, majd később barátsággá, végül szerelemmé fejlődött és ebből táplálkozik azóta is, mely lányuk, Zoé fél évvel ezelőtti születésével még inkább csak felerősödött.

Barbee és Gábor első közös gyermeke tavaly novemberében született Fotó: Zentai-Bata Adrienn

Összehozta őket a szülőség

„Vannak párok, akiket egy baba születése eltávolít egymástól, messzebb kerülnek lelkileg. A mi esetünkben abszolút nem így van, hiszen nagyon odafigyeltünk arra, hogy Zoé születése után is tudjunk minőségi időt tölteni egymással. Minket inkább összehozott a babavállalás. Gábor mindenben segít, mázli, hogy ő a férjem!” – mesélt mosolyogva az énekesnő. Barbee és Gábor támogatják egymást mindenben, közösen hozzák meg a döntéseket is. Az egyik ilyen, hogy még nagy pocakkal elköltözött a család első közös otthonukba. Ide született fél évvel ezelőtt Zoé, aki fenekestől felborította a a hétköznapjaikat.

„Gáborral mindenben megpróbálunk konszenzusra jutni. Az én anyai ösztöneim pedig azt súgják, hogy most jó úton vagyunk, a férjem nagyon jó apa és továbbra is nagyon jó férj. Minden este együtt vagyunk, miután megfürdött a pici. Fontos, hogy tartsuk ezt a kis időt meg magunknak!”

A nap fénypontja ekkor jön: együtt készítünk meleg vacsit, Gábor iszik egy pohár bort, én valami alkoholmenteset csak, mert szoptatok. Beszélgetünk, elmondjuk, mi történt velünk aznap

– mesélt tovább Barbee és hozzátette, hogy férje nagyon jól érzi magát az apaszerepben.

Gábor az elejétől kezdve részt akart venni az apai feladatokban Fotó: Zentai-Bata Adrienn

„Szerencsés vagyok, hiszen Gábor az elejétől kezdve részt szeretne venni a baba körüli feladatokban. Pelenkáz, altat, sok mindenben segít, amiben tud. Teljes apaszerelem van! Semmi félsz nincs bennem akkor sem, amikor itt hagyom őket pár órára.”

Gábor nagyon ügyesen megold mindent, mondjuk többször mondta nekem egy ilyen alkalom után, hogy te egy hős vagy!

– nevetett az énekesnő, akinek férje a szülés után is majdnem minden nap bókol neki.

„Jóleső érzés, hogy megdicsér akkor is, ha éppen nem úgy festek, mint amikor megismertük egymást. Egy fárasztó nap után, amikor kissé lelakottan is nőként tekint rám, nem csupán a lánya anyjaként, az nagyon jólesik. Még nem vagyok bombaformámban, és Gábor elvonatkoztat a külsőségektől. Sokszor az is megesik, hogy kialvatlanul, szétesve ébredek, ekkor rám néz, és ezt mondja: Milyen szép vagy ma reggel!” – részletezte mesébe illő idilli kapcsolatát Barbee.

Majdnem kórházban kötöttek ki

A páros azonban a babázás nehezebb oldalát is kezdi megtapasztalni.

„Négy és fél hónaposan előbújt Zoé első foga. Na ott azért volt egy kis fennforgás. Egy ideje láttuk, hogy nyűgös, ilyenkor ringatjuk, babázunk, eltereljük a figyelmét. Volt egy este azonban, amikor nem segített semmi, és egyhuzamban keservesen sírt 3 órát. Már meg is ijedtünk, és majdnem kórházban kötöttünk ki, miután nem lehetett megvigasztalni semmivel. Másnap láttuk, hogy kijött az első fogacska!” – újságolta a kismama. Barbee azt mondja, és ez egyben a mottója is: ha sír a baba, mindig meg kell oldani.

„Nem lehet olyan sok bajunk, ha belegondolunk: a babák éhesek, szomjasak, tele van a pelus, vagy melegük van, fáznak. No meg most a fogzás. Ez egy kicsit keményebb szitu, de megoldható!” – zárta le a beszélgetést a gyönyörű kismama.