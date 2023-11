Itt az igazság: kiderült, csókolózott-e Krausz Gábor és Mikes Anna

A Dancing with the Stars negyedik élő show-jában a Disney-meséket keltették életre a táncosok. Krausz Gábor és Mikes Anna A szépség és a szörnyeteg ikonikus jelenetét elevenítették meg. Krausz Gábor megmutatta romantikusabb énjét is, a zsűritagok és a női nézők is csak olvadoztak.

A tánc záró jelenete feladta a leckét a nézőknek: a sötétben végül elcsattant az a régen várt csók?

A sztárséf és gyönyörű partnere erre csak sejtelmesen annyit mondott: a nézők képzeletére bízzák, mi is történt.

Az előadásukat itt nézheted meg: