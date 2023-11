Harry herceg hosszú hónapok után végre újra beszélt az apjával, III. Károllyal: küszöbön a béke?

A jelentések szerint Harry herceg és Meghan Markle megtörte rettentő régóta tartó távolságtartásukat, és beszéltek a brit uralkodóval azért, hogy boldog születésnapot kívánjanak neki. III. Károly november 14-én lett 75 éves, és a király kérésére semmiféle ünnepségsorozatot nem tartottak, csak egy kisebb családi teaestet. Erre egyes források szerint a sussexi hercegi pár is meg volt hívva, csak nem akartak elmenni. Voltak azonban olyan hírek is, amik arról szóltak, hogy Károly igazából nem hívta meg kisebbik fiát, mert továbbra sem akarja látni. Hogy mi az igazság, azt nem tudni... Annyi viszont kiderült, hogy az apa-fia páros még ha telefonon is, de újra szóba állt egymással.

75 éves lett III. Károly király Fotó: WPA Pool

A király rendkívül elfoglalt volt, ennek ellenére nem volt önző, hanem volt olyan kedves, hogy szakított időt arra, hogy fogadjon egy hívást szeretett fiától és unokáitól

– nyilatkozta egy bennfentes. Elmondta továbbá, hogy elvileg Károly, Harry és Meghan úgy zárta a telefonhívást, hogy nemsokára újra beszélnek.

Még mindig messze van a vége, nem lesz egyszerű elsimítani az évek óta húzódó viszályt, és azt a mélyebb problémát, amit a Netflix-sorozatuk, és Harry önéletrajzi könyve okozott

– tette hozzá.

Harry a koronázása óta nem is beszélt apjával, holott május óta már többször járt szülőföldjén. III. Károly pedig a születésnapját amúgy sem akarta nagy dobra verni, azt szerette volna, ha mindenki úgy kezeli november 14-ét, mintha egy sima munkanap lenne – írja a DailyStar. Ennek fényében talán kivételesen a sussexi hercegpár nem is okozott problémát azzal, hogy nem jelent meg Angliában.