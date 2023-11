Fresh Wiki bensőséges dolgot árult el: ez az egyetlen kívánsága

Csak úgy rohan az idő, állapítja meg gyakran Fresh Wiki. A gyönyörű sztáranyuka májusban a Metropolnak mesélt először kislánya, Mici születéséről, aki bizony már hat hónapos is elmúlt. Az énekesnő nagyon élvezi, hogy kétgyermekes család lettek, még akkor is, ha az éjszakai etetés miatt ő is el szokott fáradni.

Fresh Wiki: Mici egy igazi mosolygós baba!

Az énekesnő mindig is arra vágyott, hogy két gyermeke legyen. Így végtelenül boldog volt, amikor kiderült, hogy 43 évesen kislányt hord a szíve alatt. Az új családtagot kisfia, Samu is nagyon várta, aki gyakran énekelt testvérének, amikor az még édesanyja pocakjában volt.

„Szerencsére ez a testvérszeretet ez azóta is töretlen, sőt” – kezdte nevetve Gyulai Viki lapunknak.

Nyoma sincs az elsőszülöttekre gyakran jellemző féltékenységnek, reménykedünk benne, hogy ez már így is marad. Sokat puszilgatja Micit, vagy a játszószőnyegen dögönyözi. Olyan jó őket így látni, ekkora szeretetben. Néha még mindig rácsodálkozom, hogy ketten vannak, hogy megadatott nekünk ez a csoda! Ezért sem érdekelt, amikor másodjára várandós lettem, hogy úristen 43 évesen fogok szülni. Mert én mindig ezt képzeltem el magamnak, hogy négyen leszünk egy család.

Első karácsony négyesben

Viki imádja a karácsonyt, ami idén még szebb lesz, hiszen most először már négyen állnak a fa körül.

„Én már szívem szerint el is kezdtem volna otthonunk díszítését, de a férjem mondta, hogy legalább a december elsejét várjam már meg. Na jó, azt még talán kibírom, szerencsére Samut is sikerült beoltanom, így ő is imádja a karácsonyt, a díszítést. Mici akkor már 8 hónapos lesz, így az biztos, hogy az égők, a gömbök már érdekelni fogják. Egyébként a kislányom nagyon jó baba, sokat mosolyog, nem sírós. Azt is mondhatnám, hogy álombaba, ha nem kelne fel éjszaka enni. S ha már szóba került a karácsony, idén én is írni fogok levelet a Jézuskának, azt kérem tőle, hogy a kislányom aludja át az éjszakákat. De a viccet félretéve ez ilyen, a két gyerkőc azért sokkal több energiát igényel, van, hogy nagyon fáradt vagyok. Mégsem cserélném ezt el semmivel!”