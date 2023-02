Nemsokára megszületik Fresh Wiki második gyermeke: maradt izgalom a végére!

Fresh Wiki 37 évesen szülte meg első gyermekét, Samu mostanra igazi vagány nagyfiú. A gyönyörű sztáranyuka tavaly december elején Instagram-oldalán határtalan boldogsággal közölte a rajongókkal, hogy 43 évesen újra kisbabát vár.

Nagyon várunk... Boldogság, izgalom, hangolódás. Hihetetlen, négyen leszünk hamarosan. Annyi mindent lehetne írni, de már kijöttem a gyakorlatból

– írta akkor pocakos fotójához.

Más ez a várandósság

Amikor Samu kétéves lett, Viki és párja elérkezettnek látták az időt arra, hogy jöjjön a második gyermek. De nem stresszeltek rá, és végül tavaly megfogant a baba.

„Teljesen egészséges vagyok, így nem foglalkoztat az, hogy 43 évesen leszek újra anyuka” – mondta a Metropolnak Viki. „És nem is volt semmi gond, de persze minden vizsgálatot elvégeztek, amit a korom indokolt. Az eredmények is azt mutatták minden rendben és azóta is úgy fejlődik a baba, ahogy kell. Alig várom, hogy a kezembe vegyem!”

Izgalom a végére, kicentizték a költözést

Az énekesnő és férje, amikor kiderült, hogy bővül a család, a költözés mellett döntöttek. Vikiék nem árulták el egyelőre a baba nemét, de a pocak formája miatt a rajongói kislányra gondolnak.

A mostani otthonunkat nagyon szeretjük, de már kicsi lett volna négyünknek

– árulta el Fresh Wiki a Metropolnak. „Szerencsére hamar rátaláltunk leendő lakásunkra, ahol minden olyan lesz, amit szeretnénk. Így a várandósságom nagy részében anyag és festékmintákat nézegettem és választottam, na meg az összes berendezésről dönteni kellett. Nem mondom, maradt izgalom a végére, kicentiztük a dolgokat. De nagyjából kész vagyunk, jövő héten költözünk. Így a picivel már az új otthonunkba megyünk haza.”