„A család hiánya nekem nagyon nehéz” – Balogh Edina sírva fakadt gyermekei hiányától

Kicsit szomorkásan indult a Farm VIP piros csapatának első reggele a pajtában. Balogh Edina csapattársainak mesélt álmáról, melyben számára véget ért a verseny, mert nem tudott helyt állni a feladatokban. Miután rádöbbent, hogy nem otthon van, könnyeivel küszködve mondta el, hogy éjjel is a kislányát, Lilit kereste, mindhiába.

„A család hiánya nekem nagyon nehéz. Nem vagyok túl jól. Ez az első reggel nekem egy mély pont” – mondta sírva a csinos anyuka.

Az első reggelen azt érezte, hiba volt elvállalnia a műsort (Fotó: TV2)

„Volt egy pici pánik bennem”

Ennek kapcsán kerestük meg Edinát, aki lapunknak őszintén elmondta, volt olyan pillanat, amikor azt gondolta, óriási hiba volt elvállalnia a műsort.

Úgy éreztem, teljes tévedés, hogy itt, és nem a gyermekeim mellett ébredtem reggel.

„Azt kérdeztem magamtól, miért nem vagyok a 6 éves kislányommal és a 10 éves kisfiammal. Volt egy pici pánik bennem, erős pillanat volt számomra” – kezdte a Metropolnak a sztáranyuka, akinek végül sikerült átlendülnie a nehézségeken. „Ahogy elindult az első termelési ciklus, nem volt időm és lehetőségem tovább elmerülni a gondolataimban. Sikerült átmennem egy másik dimenzióba, és szerencsére ebből már nem zökkentem ki” – fűzte hozzá.

Edina sírva árulta el, nehezn birkózik meg gyermekei hiányával (Fotó: TV2)

Csapattársai tartották benne a lelket

Edina sosem volt még külön a gyermekeitől, így számított arra, hogy a gyerkőcök hiányát nehezen fogja elviselni, éppen ezért próbált felkészült a forgatások előtti időszakban a nehéz pillanatokra, ám úgy tűnik, teljesen nem sikerült neki.

„Amit lehetett, elrendeztem magamban és otthon. Tudatosan, felkészülten mentem a műsorba. Ez a reggel, és azok a körülmények elbizonytalanítottak. Miközben azt is tudtam, hogy egy ideig esélyem sincs kiesni. Ez is nyomasztó volt az elején. Hálás vagyok a csapattársaimnak, mert az első napon is érezhető volt, hogy jól tudunk majd együtt működni. Érzelmileg kötődtünk egymáshoz, ez sokat segített nekem” – mondta, majd érdeklődésünkre azt is elárulta, Noel és Lili hogy viselte édesanyjuk távollétét.

Az első néhány nap mindenkinek kemény volt, de összességében jól kezelték. Mindent elmondtunk nekik, tudták hova megyek, hol leszek.

„Leszerveztük a heteket, a férjem pedig szépen végig is vitte, így nem sérültek a gyerekek a távollétemben” – mesélte a piros csapat versenyzője.

A termelési feladatok elindulásával gondolatait sikerült elterelnie a családjáról (Fotó: TV2)

Októberben jelentette be: elválik férjétől

Edina októberben, a hot! magazinnak mondta el, hogy gyermekei édesapjával zátonyra futott a kapcsolata, amit bár többször is próbáltak helyrehozni, végül tizenegy év házasság után a válás mellett döntöttek. Azóta több hét telt el, most elárulta, lelkileg hogyan viseli ezt az időszakot.

Az életemben többször bebizonyosodott, bármikor történhetnek rossz dolgok. A körülményekhez képest jól vagyunk.

"Én ezt csak akkor jelenthetem ki, ha a gyerekek is rendben vannak, és hála Istennek minden rendben van velük is” – fogalmazott szűkszavúan.