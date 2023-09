Kitört az Insta-háború, bikinis fotó alatt esnek egymásnak a celebtestvérek

Lánytestvérek körében nem ritka a féltékeny rivalizálás, sokszor humoros formába öltöztetve zrikálják a nővérek húgaikat, húgok nővéreiket. Nincs ez másképp a világ egyik leghíresebb reality-sztár családjában sem, a Kardashianoknál sem, akik részben épp erre a civódásra építették hírnevüket. Ezúttal a 27 éves Kendall Jenner friss fotóját trollkodta meg féltestvére, a 39 éves Khloe Kardashian - írja a Daily Mail.

Jenner két szexi fotót osztott meg magáról Instagram-oldalán: falatnyi, sötétkék bikiniben látható egy ház udvarában, kezében saját márkás tequilájával, miközben a kutyája hűségesen követi. Míg a rajongói nem győznek ámulni a fiatal nő csodálatos alakján, addig a kommentelők közt ki lehet szúrni a nővérét is - Kardashian azonban már messze nincs annyira lenyűgözve. "Fogd be, Kendall. Tudjuk... csodálatos vagy, és van egy csodálatos kutyád is" - írta az idősebb testvér.

Khloe kommentjére száznál is több válasz érkezett, a többséget szórakoztatta a két nővér játékos háborúja, de vannak, akik komoly problémákat sejtenek a háttérben, míg olyan kommentelő is akad, aki azt kéri, legalább a kutyát kíméljék a piszkálódásuk során.