„Hatalmas mérföldkő ez nekem” – Megszólalt Hunyadi Donatella a Dancing with the Starsban való szerepléséről

Végre elárulhatom, hogy idén én is azon 10 sztár között lehetek, akik megmutatják tánctudásukat a Dancing With The Stars 4. Évadában! Külön boldogság, hogy a fantasztikus Bődi Dénes oldalán tehetem ezt meg! Hatalmas mérföldkő ez nekem, mivel eddig nem nagyon láthattak engem szerepelni a nézők, de nem is volt kérdés számomra, hogy a @dancingtv2 -t a legnagyobb örömmel elvállalom és ezáltal ebben a műsorban is fogok „bemutatkozni”. Boldog és izgatott vagyok, igyekszem maximálisan teljesíteni! Szurkoljatok!