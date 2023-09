Megszólalt Krausz Gábor életének új fejezetéről: „A kémia megvan köztünk”

Mint arról nemrég a Metropol is beszámolt, bombaként robbant a hír, hogy hatalmas sztárdömpinggel indít a Tv2 siker showműsora, a negyedik évadához érkező Dancing with the Stars. A táncos showműsor vadonatúj versenyzőinek a listáját ide kattintva olvashatód el.

Fotó: tv2

Amit pedig nem láttunk jönni, hogy Krausz Gábor tánccipőre cseréli a fakanalat. Krausz Gábor idén ősszel mindent bevet, hogy megmutassa, mire képes a Dancing with the Stars parkettjén. A sztárséf a Borsnak mesélt először a rá váró nem mindennapi kihívásról.

A sztárséf soha életében egyetlen tánclépést sem tett, így gyakorlatilag a táncpartnere, Mikes Anna hatalmas fába vágja vele a fejszéjét. szerencsére már van gyakorlata a botlábú pasik „idomításában”. A versenytáncos a korábbi évadokban ugyanis Noszály Sándort, Kamarás Ivánt és Kökény Attillát vitte táncba, ráadásul mindhárom pasival komoly sikereket ért el. Vagyis nagyon úgy fest, hogy Krausz Gábor tánctudás híján is jó esélyekkel indul a vetélkedőn.

„A tánchoz annyi közöm van, mint az asztalos szakmához. Pont annyiszor táncoltam életemben, ahányszor asztallábat faragtam. Hogy faragtam- e már asztallábat? Nem!” - kezdte nevetve a Borsnak Krausz Gábor, aki még a szalagavatón sem tett kísérletet arra, hogy zenére mozogjon.

„A botlábú férfiak többségének egyetlen táncos élménye szokott lenni, hiszen a szalagavatótáncot nagyon nehéz megúszni. Nos, nekem az is összejött. Negyedikben ugyanis kirúgtak a gimiből és mire az új suliba felvettek már túl voltak a bálon. Világ életemben én voltam az a csávó, aki egy buliban a pultnak támaszkodva várta, hogy leszólítsa a Miss World világverseny győztese, ami persze nem történt meg. Engem még Michael Jackson sem tudott megmozdítani, pedig a Thrillerre még a holtak is táncoltak, szó szerint” - idézte fel a tánchoz fűződő nem létező viszonyát a TV2 sztárja, aki ennek ellenére ígéretet tett nekünk és persze Mikes Annának is, hogy pont olyan szenvedéllyel tekeri majd a csípőjét a próbákon és az élő adásokban, mint amilyen szenvedéllyel viseltetik a szték sütése, vagy egy mártás redukálása iránt.

„Elszánt és makacs vagyok...”

Krausz Gábor a Bors kérdésére azt is elárulta, hogy milyen volt első percre a kapcsolat közte és a táncpartnere között. De arra is kitért, hogy Mikes Anna mely tulajdonságaira építhet a próbákon.

„Amikor először találkoztam Annával, csak annyit jegyeztem meg, hogy szerintem lehet egy komoly ellensége a TV2-nél, máskülönben nem olyan partnert kapott volna, mint én. Egyébként a viccet félretéve, hatalmas lendülettel vágok majd bele a próbákba, és pont olyan maximalizmussal lépek majd a táncterembe, mint bármelyik nap a konyhakőre. Tisztában vagyok vele, hogy az idei szériából én jelentem a legnagyobb kihívást, hiszen rajtam kívül szinte mindenki zenész, színész, vagy csak alapból amolyan diszkókirálynő, vagy király típus. Én viszont elszánt és makacs vagyok és Anna ezekből a tulajdonságokból tud majd építkezni. Persze rengeteg türelemre lesz majd szüksége, de a kémia megvan köztünk és egyetlen pillanat alatt megtaláltuk a közös hangot” – magyarázta Krausz Gábor.