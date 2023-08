A zenéje Amerikáig fog eljutni – felfedte a jós, mit tartogat a jövő Marics Petinek

Kijelenthetjük, hogy Marics Peti számára a 2023-as év igencsak eseménydúsra sikeredett. Zsűri lett az egyik legnépszerűbb műsorban, szakított Tóth Andival, majd újra rátalált a szerelem, nem utolsósorban pedig az egyik koncertje közben kitörte a bokáját. Ennek ellenére mégsem csügged a tinilányok kedvence, teljes erőbedobással dolgozik, hogy megvalósítsa az álmait. De vajon sikerülhet neki?

Marics Peti mozgalmas időszakon van túl, és még csak az év felénél tartunk! – Fotó: Máté Krisztián

– Marics Peti karrierje nagyon jó úton halad, rengeteg rajongója van, imádják őt a lányok. Folyamatosan jönnek az újabbnál újabb zenéi, illetve külföldi turné is látszódik a kártyában. A zenéje Amerikáig fog eljutni. Nagyon sok sikert látok neki, de nemcsak zenészként, hanem műsorvezetőként is – fogalmazott a Borsnak Lénárt Évi, aki természetesen a kártyában megnézte azt is, mi vár Petire a magánéletét tekintve. Nos, egy valaki biztosan nem fog örülni a jóslatnak...

Ha kíváncsi vagy, milyen jövő vár a ValMar sztárjára, akkor látogass el hétfőn a BorsOnline.hu oldalára!