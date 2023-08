Jósnő elemezte Tóth Andi jövőjét, megdöbbentő dolgokat látott

Akik eddig jöttek, azok el is mentek. Három komoly érzelmű kapcsolata már megvolt, de jön egy negyedik: ő lehet az igazi. Pontosabban két eget rengető szerelem vár rá, amelyek közül ő választ majd: az egyik egy idősebb férfi, akivel van esélye a harmóniára, sőt költözést is látok, és segítené a vállalkozásában. De van itt egy fiatalabb is. Nagyon hiányzik neki a szeretet. Sok csalódás érte, de csacsiság bezárkózni az előző ember dolgai, hibái miatt, és nem adni meg az esélyt az újnak