Tényleg igaz? Kínos pletyka terjed Tóth Andiról

Alig néhány napja indult el Tóth Andi új vállalkozása, de már most temérdek rosszakarója akad az énekesnőnek. Vannak, akik a ruhamárkájának a létjogosultságát is megkérdőjelezik, de a legtöbb embert az zavarja, hogy egy sima fekete/fehér pólót, amin rajta van a márkajelzés, 18 ezer forintért ad. Ezt sokan nem engedhetik meg maguknak, illetve a Bors azt is kiszúrta, hogy még a világmárkák is olcsóbban árulják a basic termékeiket. A minap pedig egy pletyka is szárnyra kapott ezzel kapcsolatban a Redditen, miszerint nem is megy olyan jól az üzlet Andinak...

Kínos pletyka terjed az interneten Tóth Andiról (Fotó: Markovics Gábor)

Nem fogynak Andi ruhái?

Egy állítólagos szemtanú arról számolt be a minap, hogy sikerült kihallgatnia egy beszélgetést, amelyben Andi ruháiról volt szó. Abban az üzletben járt elvileg, ahol az énekesnő kollekcióját árusítják, s az elhangzottak alapján azt állítja: aznap nem fogyott a ruhákból.

Ma délután volt szerencsém találkozni az üzletben Andival, Oliviával mentek az irodába, aztán egy kicsit idősebb, vörös hajú nő lejött. Kérdezte az eladót, hogy adtak-e el már a termékekből, amire azt válaszolta az eladó: egy darabot sem

– osztotta meg a Redditen valaki az észrevételét, ám érthető módon sokan nem hittek neki. Szerintük ugyanis csak kitalálta a történetet, hogy lejárassa az énekesnőt. Erre persze azonnal jött a válasz, a kommentelő váltig állítja, hogy minden úgy történt, ahogy leírta.

„Ez körülbelül délután 4 órakor történt, lehet, csak az aznapi eladásokról volt szó, de mégis így volt. Hozzáteszem, másodjára jártam ebben az üzletben, eddig sosem volt egy lélek sem rajtam kívül bent, legalábbis a női és a cipő szinten nem” – tette hozzá.

Bár azzal sokan egyetértenek, hogy Andi ruháinak az árai nem túl barátiak, mégis védelmükbe vették a fiatal divatdiktátort. Szerintük ugyanis a többi híresség sem adja olcsóbban a saját márkás cuccait.

Védelmükbe vették

Ha már sokan Andi 18 ezres pólóján háborognak, egy lelkes hozzászóló megjegyezte, hogy a hazai sztárvilágban is sokan árulják ennyiért a sajátmárkás ruhadarabjaikat. Példának T.Dannyt és a BSW-t hozta fel, akik dupla áron dobták piacra a termékeiket.

„Felmerül bennem a kérdés, oké megosztó ez a lány, csinált egy saját márkát, ami szerintem tök jó lett. Lassan egy hete az árról megy itt a folyamatos posztolás, hogy milyen drága stb... Ott van/volt T.Danny vagy BSW limitált ruha kollekciója szintén 25-30 ezrekért, szintén basic darabokkal, 1-1 ismert emojival, amiket amúgy 1 óra alatt elkapkodtak. Kérdem én, ha bajotok van az előadóval, akkor miért követitek, miért nézitek a weboldalát, amikor nem szándékozol venni tőle amúgy semmit, mert sokallod az árát. Szerintem semmi gond az árazással, aki szereti ezt a stílust és Andit, az meg fogja venni és hordani fogja, már csak Andi miatt is” – fogalmazott Andi védelmezője, akivel voltak, akik egyetértettek, s persze sokan nem osztották a véleményét.