Megy az adok-kapok... Tóth Andi cseppet túlárazta a ruháit, megmagyarázta, miért

Ha az üzlet 3000 forintért árulja a pólóját, akkor gondolom tudjátok, hogy körülbelül 600 forintért szerezte be. Akkor annak az anyaga is körülbelül annyit ér. Ha én 17 ezerért árulom a pólómat, akkor összerakhatod, hogy milyen a minősége. Azt is jeleztük, hogy külföldről hoztuk be az anyagokat. Nem Kínából... Illetve itt megvarrjuk, nyomtatjuk. A következő pólókon sokkal több kép is lesz, saját modellel, saját fotóssal. Nem ingyen. Nincs baj a 3000 forintos pólókkal, de ha annyiért adnám a pólóimat, akkor az lenne a baj. Minőségit csináltam inkább, remélem nem gond!