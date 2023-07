Vérfagyasztó történetet mesélt az év embere: „40-50 példány felettem és előttem – és egyre csak jönnek felém”

Örsi Ferencről eddig csak azt tudtuk, hogy a 2022-es év emberének választották meg, korábban pedig formatervezési nívódíjat kapott az Ikarus autóbuszok 300-as típuscsaládjának kifejlesztéséért. Ebbéli minőségében vett részt a Valkón megrendezett veteránjármű-találkozón, ahol viszont azt is elárulta, hogy miután a rendszerváltás az új busztípussal együtt elsodorta az egész magyar Ikarust, Egyiptomban kezdett új életet.

Hazai és külföldi piacra gyártott Ikarusok Fotó: Wolf Géza

Itthoni sikerei révén a Scania ottani gyárába hívták a hazainál is magasabb pozícióba, nyugati színvonalú topvezetői fizetéssel.

A Nílus egyik szigetén az amerikai nagykövet rezidenciája mellett kaptam lakást, így a Vörös-tenger és ezzel gyermekkori álmom, a búvárkodás is mindennapi közelségbe került

– mesélte el a Metropolnak Örsi Ferenc, aki még egy könyvet is írt kettős életéről. Ebben olyan hihetetlen merülőkalandokról számol be, amiknek még az olvastán is megfagy az ember ereiben a vér.

Örsi Ferenc kettős életét reprezentálja az új könyve Fotó: Wolf Géza

Hatalmas, sejtelmes árnyak bukkannak fel a nézőkében: pörölycápák... 40-50 példány felettem és előttem – és egyre csak jönnek felém

– idézi vissza a történteket a Cápák és ceruzák című kötetben, elárulva, hogy az egyik hatalmas példány egyenesen rá úszott, alig egy méterről fordult el.

Így lettek a buszok után a cápák életének mindennapos társai, jóllehet a járművek iránti szerelme sem szűnt meg: még az egyik szaúdi hercegnek is tervezett tárgyalóbuszt, ami akkora elismerést aratott, hogy az egyiptomi elnöknek is kellett belőle egy másolat. A nevéhez fűződő Ikarus 300-as sikerére pedig mi sem jellemzőbb, mint hogy ez az egyetlen magyar jármű, amit még a Matchbox is megcsinált kicsiben,