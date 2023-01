Ügyvédet fogadott, hadjáratot indít rosszakarói ellen Jolly

Egy bizonyos álhírgyártó portál óriási gyűlöletcunamit zúdított Jollyra és családjára, ugyanis hasábjaikon azt állították: a zenész édesapja felé sem néz, hagyja, hogy nyomorban éljen. Nos, ezt első kézből cáfolta meg Jolly, és egyben figyelmeztette rosszakaróit is, hiszen ügyvédet fogadott és a rendőrségen is megtette a feljelentést.

Fotó: Végh István



„Nem ez az első eset, hogy egy ilyen oldal hazugságokat terjeszt rólam és a családomról! Most édesapámmal akartak maguknak kattintásokat generálni, felhánytorgattak egy többéves sztorit, amit még ki is színeztek... Tény, hogy volt olyan időszak, mikor apukámmal nem volt felhőtlen a viszonyom, sajnos részéről az alkohol éket vert közénk, de megoldódott, és szorosabb lett a kapcsolatunk, mint valaha. Nekem a családomnál nincs fontosabb, ezért amíg a szívem dobog, segíteni fogom őket! Ezért is felháborító számomra, hogy valaki ilyen hangnemben ír a szeretteimről...” – mondta a Borsnak Jolly, aki ügyvédet fogadott és feljelentést is tett a rendőrségen, hogy megfékezze az álhírgyártókat.

„Nagyon kemény harcra készülhet mindenki”

Eljutottam arra a pontra, hogy azt kell mondjam, nincs tovább... Megelégeltem ezeket a rosszindulatú cikkeket, kommenteket, és a végére fogok járni, hogy kinek van ebben benne a keze. Nagyon kemény harcra készülhet mindenki, aki hazugságokat ír rólunk! Az ügyvédem utánanézett mindennek, tudjuk, hogy az állítólagos hírportál nincs bejelentve a magyar médiahatóságnál, azaz kamu az egész... Azt is mondta nekem az ügyvéd úr, hogy ezek az oldalak külföldi IP-címről üzemelnek, viszont azt sikerült kiderítenünk, hogy a szóban forgó portál egy tatabányai céghez van bejelentve. Én lementettem a cikket, a rosszindulatú kommenteket, és természetesen azokat az oldalakat is, akik tovább terjesztik ezt a hazugságot, illetve megtettem a feljelentést

– fakadt ki a népszerű zenész, aki azt is elárulta, mire számíthat a bűnös, ha utolérik.

Börtönbe is kerülhet a bűnös

„Itt többek között hitelrontás, üzletrontás, rágalmazás és becsületsértés történt. Pénzbírságra szinte biztosan, de akár még börtönbüntetésre is számíthatnak a hazugságok gyártói... Én a végletekig el fogok menni, a pénz nem akadály” – tette hozzá Jolly.