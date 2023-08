„Aktív agysejtek tekintetében óriási a deficit” – Balázsék csúnyán beleálltak a Petőfi hídon száguldozó L.L. Juniorba és G.w.M-be

Egyre jobban dagad a botrány L.L. Junior és G.w.M életveszélyes száguldása miatt: a rendőrség már megkezdte az eljárást a felháborító ügyben, most pedig Balázsék szálltak bele páros lábbal a két előadóba.

Forrnak az indulatok G.w.M és L.L. Junior száguldozása miatt Fotó: G.w.M Instagram

Mint az ismeretes, a jelenleg épp a válópere közepén tartó L.L. Junior a múlt héten megosztott egy videót az Instagram-oldalán, amit vezetés közben rögzített. Az énekes a felvételen a Petőfi hídon haladt át Budáról Pest irányába, amivel nem is lett volna semmi baj, azonban az is jól látszik, ahogy egy másik autó is elhajt mellette, amire Junior csak annyit mondott:

Ezek a BMW-sek, gyerekek! 130-cal, döbbenet! Ki ez?

A szemfülesebbek gyorsan kiszúrták, hogy a másik kocsit Kulcsár Edina kedvese, G.w.M vezette. A felvétel villámgyorsan óriási felháborodást váltott ki, hiszen még mindenkiben mélyen él a nem is olyan rég történt Árpád hídi tragédia, amelyhez szintén hasonló száguldozás vezetett. A videóból az is kivehető, hogy a 130-cal repesztő G.w.M mellett L.L. Junior sem maradt le sokkal, ugyanis ő 100 km/h-val hajtott át a hídon.

L.L. Junior sem fogta vissza magát / Fotó: Instagram

A botrányos esetet most Balázsék is elővették a műsorukban, és hát finoman szólva se fogták vissza magukat a témával kapcsolatban.

Ez olyan fajta érzékenységsértés, amit szerintem se brahiból, se jaszkarizásból, semmiből nem teszel ki

– kezdte Rákóczi Feri a téma boncolgatását. Ezt Sebestyén Balázs úgy folytatta:

Vagy ha föl is veszed, elküldöd a G.w.M-nek, nem rakod ki az oldaladra.

Majd végül Vadon Jani zárta a sort, aki így fogalmazott: