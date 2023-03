Úristen, mi lesz itt?! Ma este indul a VIASAT3-on a Troll a konyhában új évada, ahol hazánk celebjei azon dolgoznak, hogy minél bizarrabb ételt szolgáljanak fel Wossala Rozinának és Rákóczi Ferinek.

Rákóczi Feri mindent megtesz majd azért, hogy összekuszálja a szálakat – Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Ma este érdemes a tévére emelni a tekintetünket, ugyanis március 6-án folytatódik Magyarország közkedvelt kulináris krimije, a Troll a konyhában.

Ezúttal hat héten keresztül kísérhetjük figyelemmel, ahogy hat-hat celeb beáll a konyhapult mögé, hogy bemutassák, mennyire értenek a főzéshez, na meg persze a nyomozáshoz és a trollkodáshoz! A versenyzők között mindennap megbújik majd egy troll, aki észrevétlenül azon tüsténkedik, hogy szabotálja a döntő bíró, Wossala Rozina elé kerülő ételeket.

A Bors szerint a műsor újdonságokkal is szolgál majd:

Rákóczi Feri ugyanis mindent megtesz majd azért, hogy összekuszálja a szálakat. A nyomozás menete is változik, hiszen már az első főzés után sor kerül a gyanúsításra, pénteken pedig duplázódik a nyeremény, amit vagy a troll, vagy a konyhatündérek vihetnek haza.

A műsor forgatása alatt a Bors még a színfalak mögé is betekinthetett. A konyhaként funkcionáló stúdióban 27 kamera veszi a sztárok ténykedését, szó szerint még a plafonon is kamera lóg! De hasonlóan a beköltözős realitykhez, ablaknak álcázott felület mögött is kamerákkal próbálják elcsípni az ügyeletes troll csibészkedését – írja az oldal.

Emlékeztetnek, hogy a korábbi részek sok izgalmas pillanatot okoztak Rozinának és Ferinek: a finom ételek mellett ugyanis volt részük néhány bizarr falat megkóstolásában is. Mindketten az emlékezetükbe vésték azt az estét, amikor Görög Zita a fülében csempészett be kutyakaját, amit később sikerült elrejtenie egy fogásban. Emellett találkoztak még félig megrágott rágóval és hajcsomóval is. Ebből a kicsit sem étvágygerjesztő szabotázsokból okulva ebben az évadban már nem engedik külső tárgy, illetve étel behozatalát.

Sokkal inkább gasztronómiai jellegű huncutkodásokra számít majd a két házigazda, aki így nyilatkozott a kezdődő műsorról: