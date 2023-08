„A lehető legrosszabb követendő példa vagytok”: gyermekeit is hátrahagyta Ördög Nóra és Nánási Pál

Ördög Nóra és családja igazi világjáró. Ha tehetik, repülőre pattannak, és csodálatos új helyeket fedeznek fel. Ebből persze a gyermekeiket sem szokták kihagyni, mert az öröm akkor az igazi, ha megoszthatjuk azt a kicsikkel is. Néha azonban a házaspároknak szükségük van arra is, hogy kettesben legyenek, ezért Nánási Pál születésnapjára azt kérte Nóritól, hogy gyerekek nélkül, kettesben utazzanak el valahová.

Ördög Nóra és Nánási Pál még mostanság is sokat romantikáznak

A gyerekeket ezúttal hátrahagyva, kettesben tölti a vakációt a házaspár, miután a férj arra szavazott, hogy egy nagy, közös üdülés során ünnepeljék meg 50. születésnapját. Ördög Nóra a posztban megemlítette, hogy Mici lányuk születése óta ez az első alkalom, hogy három éjszakánál több időt töltenek el a gyerekektől távol.

A pár a Maldív-szigeteken élvezi a semmittevést, ám korábban is sok helyütt megfordultak együtt a világban. Idén például már sokat voltak távol Magyarországtól. Az Ázsia Expressz következő évada ugyanis Mexikóban és Guatemalában játszódik. A forgatásokra a műsorvezető egyedül utazott ki, de csupán két hetet bírt a család nélkül, ezután ők is csatlakoztak. Így tehát az amerikai forgatás is közös utazás lett. Nem sokkal a hazaérkezésük után Ördög Nóra kiruccant Dubajba a barátnőivel, de csupán néhány éjszakát töltött a luxusvárosban. Férjével kettesben azonban már nagyon régen nem ment sehova, itt volt tehát az ideje ezt bepótolni.

„Palkó holnap ünnepli az 50. szülinapját... Sokat gondolkodtam, hogy mivel is tehetném emlékezetessé... Azt mondta, szeretne elutazni, kettesben. Utoljára Mici születése előtt nyaraltunk együtt, csak mi, egy teljes hétig. És azóta 3 éjszakánál többre nem lógtunk meg kettesben a gyerekeink mellől. Ez a kerek szám érzékeny, akakárhogyan is nézem... És arra jutottam, hogy a hely, ahol mindig boldogok voltunk, és ahol leginkább az a program, amire az ünnepelt vágyik (apasemmi), ahol valahogy csak át lehet vészelni ezt a kerek évfordulót, az a Maldív-szigetek.”

Akadtak persze olyan kommentelők is, akik kifejezték nemtetszésüket:

Remélem, a dugót kiszedtétek a tengerből, és nem terheltétek tovább szeméttel! Régóta követlek benneteket, és el kell hogy mondjam, hogy utazásaitokkal a lehető legrosszabb követendő példa vagytok

– írta egy követő azt látván, hogy Nánási Pál a tengerben nyitja ki a pezsgősüveget.