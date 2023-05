Maga mögött hagyja az országot Ördög Nóra: ez a helyzet a gyerekekkel

Mint ismeretes, Ördög Nóra nagyon szeret utazni. Szerencsésnek vallja magát amiatt, hogy a munkája miatt is gyakran útra kélhet, ugyanakkor családja is nagyon szereti a kihívásokat és a kalandokat. Mint arról már beszámoltunk, a gyerekei vele voltak Mexikóban és Guatemalában az Ázsia Expressz forgatása alatt, Dubaiba azonban nem vitte magával őket, hiszen ez csajos program volt. Most újra bőröndöt ragadott, ezúttal pedig meg sem állt Norvégiáig.

Ördög Nóra élete az utazás / Fotó: Metropol/SzL

Ördög Nóra saját bevallása szerint a családja régi álma volt, hogy lássák Norvégiát és a fjordokat. Ezért aztán a gyerekekkel együtt becsomagoltak, és hosszú útnak indultak. A műsorvezető csodálatos képeket osztott meg, amelyben bemutatja, milyen jól szórakoznak.

Igen... ezek a Nánásiék már megint úton vannak... Bakancslistás álom, hogy eljussunk a fjordok közé. És most valóra váltjuk

- írta a hajóról.

A fjordokat időközben el is érték, és most lélegzetelállító felvételeket mutattak: