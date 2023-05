Micsoda luxus! Így mulat Ördög Nóra Dubajban - fotók

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, Ördög Nóra kiruccant egy kicsit a barátnőivel Dubajba. Nemrégiben érkezett haza a tengerentúlról, Guatemalából, ahol azonban dolgoznia kellett. Most viszont kikapcsolódás céljából utazott el a fényűző Dubajba, hogy mulasson egy kicsit a barátnőivel. Mutatjuk a fotókat.

Ördög Nóra szeret utazni / Fotó: gordoneszter@gmail.com

Három dolgot szeret igazán Ördög Nóra: a családját, a munkáját és az utazást. Ő azonban abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindhármat tökéletesen összhangba tudja hozni. A munkájával gyakran együtt jár az utazás – legutóbb például Mexikóban és Guatemalában forgatták az Ázsia Expressz legújabb szériáját, emellett pedig sokszor a gyermekei is ott lehetnek a forgatásokon. Mexikóba és Guatemalába is követték őt, így a munka egyúttal egy izgalmas családi kaland is volt.

Most azonban csak az utazásnak élt a csinos műsorvezető: család és munka nélkül utazott Dubajba, hogy kikapcsolódjon egy kicsit a barátnőivel. Hangsúlyozza, hogy csupán pár napra ugrottak ki, erről azonban lélegzetelállító képeket posztoltak. Olybá tűnik, hogy ez a pár nap bőven elég, hogy bejárják a várost, és megismerkedjenek a helyi szépségekkel. Mutatjuk az exkluzív képeket: