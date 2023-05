Ördög Nóra: „Békében vagyok magammal, látom a hibáimat, de megtanultam velük együtt élni”

Ördög Nóra számos szerepben bizonyított már, hiszen mások mellett műsorvezetőként, üzletasszonyként, édesanyaként és feleségként is megállja a helyét. Adódok is a kérdés, hogy tud egyensúlyozni ennyi szerepben úgy, hogy még magára is jusson ideje.

Ördög Nóra arca a munkaeszköze Fotó: TV2

Ezzel kapcsolatban a népszerű műsorvezető a hot! magazinnak adott egy interjút, melyben elmesélte, hogy negyvenévesen még nem rabja a ráncainak és a korának sem, de nem akarja elbízni magát, hiszen ő sem lesz fiatalabb. Ugyanakkor nem hanyagolhatja el azt a tényt, hogy az arca a munkaeszköze, ezért egy ideje elkezdett havi rendszerességgel szépségterapeutához járni. A műsorvezető szerint a szakember ilyenkor elmondja neki, milyen szérumra vagy koktélra van szüksége a bőrének.

Őszintén szólva lelkiismeret-furdalásom van, hogy nem a szeretteimmel töltöm azt az időt, de havonta igyekszem eljutni. Én vagyok az a lány, akinél a kényeztető rész általában kimarad. Amikor a kozmetikus megelégeli, hogy e-mailekre válaszolgatok, rám tesz egy maszkot, ami alatt mozdulatlanul kell maradni, és bekapcsol egy relaxáló zenét

– mondta a magazinnak Ördög Nóra.

A tévés kihangsúlyozta, hogy amit lehet, azt megtesz a frissessége megőrzésének az érdekében: odafigyel a fényvédelemre, a szoláriumot pedig tudatosan kerüli. Elmondta, hogy ez annak „köszönhető”, hogy még húszéves korában egyszer észrevette, hogy ráncos maradt a bőre, miután kijött a gépből.

Elkezdtem őszülni, de egyáltalán nem vagyok ráfeszülve. Forgatások alkalmával a fodrászok mindig beszínezik. Most például bátran rövidebbre vágattam, így könnyebb kezelni, de abban is szerencsés vagyok, hogy gyorsan visszanő. Békében vagyok magammal; látom a hibáimat, de megtanultam velük együtt élni. Sok fronton kell helytállnom, amit persze magamnak kreálok. Folyamatos egyensúlyozásban vagyok anyaként, társként és a munkámban

– mondta. Arról is mesélt, hogy még a pandémia alatt jött rá, hogy nem tragédia, hogy nem mehet körmöshöz, ugyanis egyszerűen megtanulta a géllakkozást.