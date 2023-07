Videós körbevezetésen mutatjuk, milyen Jákob Zoli luxus karibi hajóútja

Jákob Zoltán számára ugyan véget ért A Nagy Ő forgatása, de az üzletember marad a nagy-nál, mint határozószó és mennyiségjelző, mert a földkerekség legnagyobb hajóját nézte ki magának. Néhány napja egy családi nyaralásra utazott lányaival és egy rövid amerikai kalandozás után vízre szálltak. Becsekkoltak a gigantikus óceánjárójára és elfoglalták lakosztályaikat a Wonder of the Seasen.

Jákob Zoltán jelenleg, valahol Mexikó partjainál járhat. Fotó: Markovics Gábor

Magyarország 37. leggazdagabb embere folyamatosan posztol közösségi felületein, így mi is bepillantást nyerhetünk a nem mindennapi luxusmonstrum gyomrába. Jákob Zoli egy rövid videóval kezdte a tudósítását.

A milliárdos természetesen azonnal kiszúrt egy öregecske sportautót is a hajón, hiszen köztudottan ez a gyengéje. A márkáját tekintve kissé bizonytalanok vagyunk, de bízunk Zoli szakértelmében, aki Ferrariként aposztrofálja a járgányt. A köröm király meg is közelíti a meseszép verdát, de legnagyobb meglepetésére a kilincs nem enged. Tanulság: nem minden piros Ferrári a tiéd, Zolikám! Persze nem kizárt, hogy az üzletember az út végére vételiajánlatot tesz a kocsira és azzal gördül majd le a kikötő betonjára.

Majd következett pár képkocka a hajó egyik végtelennek tűnő folyosósáról. Akár fogadást is köthetnénk arra, hogy Zolinak mi hiányzott onnan a legjobban. Szinte biztos, hogy egy pici, tűzpiros Ferrari golfautót vizionált magának. Ilyen járgány nem volt a hajón, de egy másik videós posztban mutatott egy kiállított pipacspiros oldtimert, amit nem tudott kipróbálni, mert az ajtaja zárva volt.

Talán az sem véletlen, hogy a „Csodaországból” szerződtetett őrült, kalapos zongorista ezt a dallamot kezdte klimpírozni, miután meglátta a "körmös királyt". Pontosan így indul a sláger, amit Inna írt Zolinak.

Majd következett 36 másodpercnyi olyan képsor, amikor az embert elkapja a "tömény irigység", hiszen az üzletember körbevezet minket a lakosztályában, ahol a napjait tengeti. Mondjuk úgy, hogy meg lehetne szokni…

Ezt követően a 16 emeletnyi luxushotel megérkezett a Bahamákra, ahol a hajótársaság saját kis szigeténél időzhettek egy keveset a turisták. Jákob Zoli nem volt elragadtatva a helytől, így inkább…

Köszi Zoli, majdnem olyan, mintha ott lennénk! De, csak majdnem...