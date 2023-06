Jákob Zoltán: Ma már a fiam ad párkapcsolati tanácsokat nekem

Jákob Zoltán hosszú heteken át kereste a szerelmet a TV2 szuperprodukciójának főszereplőjeként. Hogy végül rátalált-e az igaz szerelem, azt nem árulhatja el, de arra a kérdésre választ adott, hogy mennyire engedi, hogy gyermekei beleszóljanak a párválasztásába. A Ripost a Nagy Ő-vel beszélgetett.

Véget ért a Nagy Ő forgatása, az azonban még rejtély, rátalált-e a szerelem a milliárdosra Fotó: Markovics Gábor

„Nem fogalmaznak meg kritikát…”

„A válásom óta többször volt már komolyabb kapcsolatom, így van gyakorlatom abban, hogyan és mikor mutassam be a páromat a gyermekeimnek.”

Nálam az vált be, hogy az ismerkedési fázisban a két kamaszlányomnak még nem beszélek a hölgyről, csak az után, hogy komolyra fordulnak a dolgok.

Egyébként mindhárom gyermekem nagyon elfogadó, és a lányok nem is fogalmaztak meg kritikát a választásaim tekintetében” – árulta el a Ripostnak Jákob Zoltán, aki azt is felfedte: a fiával már egészen más a helyzet, vele sok mindent meg tud, és meg is szokott beszélni.

Fia győzte meg a Nagy Ő-t

„A fiam már más tészta. Vele akár már az első pillanattól kezdve át tudom beszélni, hogy mi a helyzet. Ráadásul ő kritikusabb is, mint a lányok. Kimondta már nem egyszer, nem kétszer, hogy szeretné, ha megtalálnám végre azt a hölgyet, aki nemcsak fizikai, de szellemi értelemben is vonzó, és akivel tényleg azonosak az értékeink” – fejtette ki a milliárdos üzletember, hozzátéve: fia a Nagy Ő forgatásai alatt is sokat segített neki.

Fia a párkeresőműsor során is Jákob Zoltán segítségére volt Fotó: TV2

„Ő már megtalálta élete párját, és bizony jól is választott. Vagyis joggal ad nekem tanácsokat, és biztos lehetek benne, hogy nem bánom meg, ha nemcsak a szívemre, de rá is hallgatok. Amikor még hezitáltam, hogy igent mondjak-e a TV2 felkérésére, ő volt az utolsó, akivel leültem egy komolyabb beszélgetésre, és végül ő győzött meg arról, hogy érdemes megpróbálnom.”

Az sem titok, hogy a forgatások alatt is beszéltem vele egy-egy döntési helyzetben, így természetesen a legvégén is.

Hogy megtaláltam-e a szerelmet, az egyelőre maradjon az én titkom” – fogalmazott sejtelmesen Jákob Zoltán.