Schuster Lóránt vallomása: A koncerteken megszűnik a fájdalom!

Áprilisban hatalmas, meglepetésekkel teli 50 éves születésnapi koncertet adott a P. Mobil együttes. De azóta sincs megállás, a zenekar tagjai nem tudnak és nem is akarnak szünetet tartani. Most is éppen az együttes nyári táborában vannak, ahová Európa számos országából érkeztek a rajongóik.

Schuster Lóránt fájdalomcsillapítókkal lép színpadra Fotó: @kormany.tibi / Facebook

"Egyszer mind meghalunk, de addig is hadd zenéljünk!"

Nagy boldogságot és mély fájdalmat is élt már át idén a P. Mobil együttes frontembere. Óriási öröm volt az együttes 50. jubileumi koncertje és őszinte fájdalom jó barátja, Török Ádám elvesztése.

Az élet ilyen, nem csak önfeledt boldogság létezik, ezt el kell fogadni

– mondta lapunknak Schuster Lóránt. – Mi sem leszünk fiatalabbak, minket is esz az idő vasfoga. Nekem a tavalyi protézisbeültetés óta is nagy fájdalmaim vannak, műteni kellene, de már nem akarom, megtanultam a fájdalommal együtt élni. A koncerteken nem gondolok rá, igaz előtte beveszek egy fájdalomcsillapítót. És ez sem zavar abban, hogy a zenekarral fellépjünk. Most nyáron is minden hétvégén koncertezünk és még mindig nagyon élvezzük. Nálunk mindig történik valami, már készítjük az új lemezt, év végére készül a szülinapi koncert DVD-je, CD-je, sőt nekem újabb önéletrajzi könyvem is. Mi így szeretjük, ha zajlik az élet. Több zenészét is elveszítette már a P. Mobil, egyszer mind meghalunk, de addig is hadd zenéljünk!"

Rajongóikkal táboroznak

16. alkalommal tartja meg nyáron a P. Mobil tábort a zenekar. Ilyenkor az ország és Európa minden tájáról érkeznek a fanatikusok, a legfiatalabb még beszélni sem tud.