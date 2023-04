Megható történetekkel emlékeznek a sztárok Török Ádámra

A korosztályából a pályatársai, de még a nála jóval fiatalabb zenészek, énekesek is megemlékeztek a váratlanul elhunyt Török Ádámról. A blueslegenda rengeteg művészt inspirált a pályán.

Szívszorító mondatokkal emlékeznek meg zenésztársai Török Ádámról Fotó: Facebook

Horváth Charlie: Ő egy végtelenül kedves pali, aki soha nem adta fel az álmait

Tisztelték, szerették egymást, nem csak a zene, és a közös munka, de a barátság is összekötötte őket.

"Egy korosztály vagyunk, együtt harcoltunk a beat zenéért, ő egy végtelenül kedves pali, aki soha nem adta fel az álmait. Zenészként nem is minősítem, mindenki tudta, hogy virtuóz. Sajnos a közönség részéről sosem kapta meg azt a megbecsülést, amit megérdemelt… Arról nem beszélve, hogy nagybetűs EMBER volt, olyan, akit mindenki szeretett, aki kiállt a barátaiért, a zenészeiért. Olyan volt, mint Somló Tamás, hogy soha, senki nem mondott róla egy rossz szót sem, nem is lehetett. Olyan űr marad utána, amit nem lehet megtölteni soha többé!"

Németh Alajos: A halál minősíti az életet, úgy halt meg, ahogy élt, szépen

A Bikini együttes alapítója, Németh Alajos régi barátságot ápolt a kedd hajnalban tragikus hirtelenséggel elhunyt Török Ádámmal. Megrendítette a legendás zenész halála, az vigasztalja, hogy úgy halt meg, ahogy élt.

Az vigasztal, hogy a halál minősíti az életet és ő úgy halt meg, ahogy élt, szépen…

"Én még sok évet adtam volna neki, de ő csak lefeküdt aludni és nem kelt fel, álmában érte a halál, lehet furcsán hangzik, de ennél szebb halál nem létezik. Ijesztő is Ádám halála, annyian elmentek már a korosztályunkból..."



Takáts Tamás: Ő volt a példaképem, az atyám!

A Karthago frontembere büszke arra, hogy Török Ádám barátként szerette őt.

14 éves lehettem, amikor a Bem rakparton volt egy koncertjük. Nagyon szerettem volna elmenni, de a szüleim nem akartak elengedni. Ez volt az első alkalom, amikor fellázadtam anyámék ellen és addig harcoltam velük, hogy végül elengedtek és annak a koncertnek köszönhetem a szellemi eszmélésemet. Ő volt a hazai progresszív rock atyja, rengeteget köszönhetünk neki… Utoljára tíz napja, a Jethro Tull koncerten találkoztunk, nem gondoltam, hogy akkor látom utoljára, megsirattam!

Schuster Lóránt: Ádám az út királya volt, élte az életét, és játszott

A P. Mobil és a Török Ádám és a Mini már 1976-tól egymás mellett zenéltek az Ifjúsági Parkban, a két együttes története már akkor összefonódott. A P. Mobil vezetője megrendülten nyilatkozott a fuvolaművész haláláról.

"Ádám az utolsó pillanatig játszott, nagyon sajnáltam, amikor meghallottam a hírt. Az út királya volt, élte az életét, és játszott. Fél évvel volt idősebb, mint én, az ilyen nagy zenészek halálakor úgy érzem, egy darabkát mindig magukkal visznek a lelkünkből. Mindenképpen meg szeretnénk emlékezni az április 30-i koncerten Ádámról" – mondta Schuster Lóránt.

Mándoki László: Örökre elment a gőzhajó

"Gyugyó, ahogy mi zenészek őt hívtuk, elaludt tegnap és ma reggel már ott kopogott a felhők feletti próbaterem ajtaján, ahol Jimi és Miles már próbáltak. Török Ádám egy ikonikus legendája a magyar Prog Rock világnak. Amikor én még kissrác voltam és a Bem Rakparti klub jelentette a nagyvilágot, ahol a Syrius, a Mini és Rákfogó a Szakcsi barátommal voltak a nagy elődeink, példaképeink, a Gyugyó volt az örök házigazda, és még akkor is, ha mi már felcseperedtünk és mi is már ezen a nagyvilágot jelentő színpadon álltunk, vagy a Tabánban szólt a prog rock magyarul. Ha az a kifejezés mély töltettel létezik, hogy “óriási vaker”, hát az a drága Gyugyóra lett kitalálva. Milyen szívesen gratuláltunk volna neked a 75. születésnapodra az Erkel színházban. De Te most életművedhez méltó úton vagy egy mennybeli égi zenekarba" – írta a Facebook oldalán a világhírű zenész.