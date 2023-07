„Akad így is nehézség bőven”: így vészelte át a válás utáni időszakot G.w.M volt felesége

Nagy Melanie élete egyik pillanatról a másikra hullott szét, mikor gyermekei édesapja úgy döntött, Kulcsár Edinával kezd új életet. Az édesanyának ezek után egyedül kellett talpra állnia, de úgy tűnik, a kemény munka meghozta a gyümölcsét. Most boldogabb, mint valaha, az ideje nagy részét pedig gyermekeinek és a karrierjének szenteli.

Fotó: Nagy Zoltán

Nagy Melanie álmai valóra váltak

Az elmúlt év után kezd összeállni a fejemben, hogy merre van az én utam. Azt hiszem, a válás nagyban hozzásegített ahhoz, hogy most itt lehessek, és megvalósítsam az álmaimat. Persze akad így is nehézség bőven, de büszkén mondhatom, hogy egyedülálló édesanyaként eddig minden akadályt sikerült leküzdenem

– fogalmazott korábban Melanie, aki valóban büszke lehet magára, hiszen hamarosan megnyitja a saját szépségszalonját a barátnőjével, illetve a nézők már két epizódot is láthattak az új műsorából.

Tükröm, tükröm

Melanie régóta dédelgetett álma volt, hogy egyszer egy átalakítós produkció háziasszonya legyen, a kitartó munka pedig meghozta a gyümölcsét. Az álomból mára már valóság lett, s a sztáranyuka a Tükröm, tükröm című műsorával két hete debütált a Dikh TV csatornáján.

„A műsorban egy komplett szépségcsapat áll a jelentkezők rendelkezésére, van fodrászunk, stylistunk, a barátnőm, Lakatos Vivien varázsol gyönyörű szempillát a lányoknak, én pedig a sminkjükről gondoskodom a műsorvezetés mellett. A nézők már két részt láthattak, de folyamatosan forgatjuk az újabb epizódokat is. Most a csatornánál van egy kis szünet, de nem kell aggódni, mert augusztusban folytatódik a műsor! Vendégünk lesz többek között Patai Anna is, akinek a szeptemberi esküvőjére készítjük el a próbasminket, a haját és a körmét is, illetve együtt választunk menyasszonyi ruhát is neki!” – árulta el lapunknak Melanie.