Durván támadják a rajongók: visszatér az énekléshez Tóth Andi

Kevés olyan megosztó személy van Magyarországon, mint Tóth Andi. Vannak, akik fantasztikus, istenadta tehetségnek gondolják, akik szerint a közvélemény durva kritikája csupán rágalmazás. Mások szerint azonban túl sokat káromkodik, és fiatal, tehetséges énekesnő lévén nem engedhetné meg magának, hogy ilyen botrányhős szerepben tetszelegjen. A sok támadás miatt Tóth Andi visszavonult, most azonban megdöbbentő bejelentést tett.

Tóth Andi újra énekel / Fotó: Markovics Gábor

Tagadhatatlan, hogy Tóth Andi nehéz időszakon van túl. Marics Petivel való kapcsolata nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, ahhoz azonban ragaszkodott, hogy ne a nyilvánosság előtt váljanak szét útjaik. Ezzel ellentétben a ValMar énekese mindent a nyilvánosság előtt intézett, majd egy gyönyörű új barátnőt mutatott be a rajongóknak.

Tóth Andi ezután azt a nehéz döntést hozta meg, hogy visszavonul az énekléstől. Ezt azzal indokolta, hogy túl sok támadást kap, ennek pedig már nem szeretné tovább kitenni magát. Ugyanakkor nem kell félteni a megélhetését: számtalan reklámban szerepelt, s most influencerként működik. Mindezeken túl pedig filmekben is felbukkan: most éppen mindenki azt várja, hogy hivatalossá tegyék: ő játssza majd a fiatal Zalatnay Cinit. Most pedig újra színpadon láthatják a rajongók, ugyanis Budapesten Tina Turner-emlékkoncertet rendeznek. Mivel Tóth Andinak gyönyörű hangja van, őt is meghívták énekelni, erre pedig igent mondott:

November 5-én kerül megrendezésre a TINA TURNER emlékkoncert. Megtiszteltetésnek vettem, hogy felkértek és természetesen igent mondtam. Akinek még SZÁMÍT a zene, a VALÓDI lelket melengető ZENE, azt szeretettel várjuk az Erkel színházban November 5-én este 19:00-órától. Hamarosan nyilvános lesz a többi előadótársam is.

Több se kellett a követőknek, nagyon sokan estek az énekesnő torkának: