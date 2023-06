Tóth Andinak jót tett a szakítás Marics Petivel

Tóth Andi március végén erősítette meg az Instagram-oldalán, hogy szakított Marics Petivel. A rajongók egy része reménykedett, hogy a két előadó kibékülhet, azonban ez nem így alakult. Marics Peti állítólag gyorsan tovább lépett és egy Andira kísértetiesen hasonlító lánnyal szűrte össze a levet.

Nehéz időszakon van túl Tóth Andi Fotó: Markovics Gábor

Tóth Andi tehát nehéz időszakon van túl, ráadásul bejelentette, a zenéléstől is visszavonul. Bár nem lehetett számára könnyű az elmúlt néhány hónap, a követői úgy látják, Andi sokat dolgozik magán és egyre jobb formában van. A pozitív kisugárzása mellett rengeteget posztol az Instagramra. Többek között arról is, hogyan neveli kutyáját Bailey-t, és rá, nem jellemző módon egyre több vicces tartalmat is közöl. Legutóbb egy TikTok-filterrel szórakoztatta közönségét. Nagyon úgy fest, hogy az énekesnő tényleg kezdi jól érezni magát a bőrében, legalábbis a követői így látják...

„Jót tett neki a szakítás”

Egy internetes fórumon el is indult egy beszélgetés Andi vicces tartalmairól.

„Én tudtam rajta nevetni, aranyos. Remélem helyre jön a lelke” – jegyezte meg az egyik kommentelő, majd egy másik ezt írta.